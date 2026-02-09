AES retira oficialmente del SEIA su megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde. A través de una carta al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, AES Andes formalizó el 6 de febrero su decisión de desistirse del polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde que involucra una inversión de US$ 10 mil millones, determinación que había anunciado el 23 de enero en un comunicado.

Tasa de interés en créditos hipotecarios cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2021. En su primera medición del año, la tasa de interés para créditos hipotecarios experimentó una leve baja en enero de 2026, según publicó el Banco Central este lunes. La tasa promedio de préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se ubicó en 4,12%en el primer mes de este año.

Cómo inicia el dólar la semana. Mientras la divisa enfrenta una renovada presión a nivel global por acontecimientos tanto en China como en Japón, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 853,88 lo que implica un retroceso de $ 2,15 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre se estabilizaban.