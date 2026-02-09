Lo que debes saber a esta hora de la tarde
AES retira oficialmente megaproyecto + Tasa de hipotecarios en su menor nivel + Dólar a la baja
Noticias destacadas
AES retira oficialmente del SEIA su megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde. A través de una carta al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, AES Andes formalizó el 6 de febrero su decisión de desistirse del polémico megaproyecto de hidrógeno y amoníaco verde que involucra una inversión de US$ 10 mil millones, determinación que había anunciado el 23 de enero en un comunicado.
Tasa de interés en créditos hipotecarios cae a su nivel más bajo desde diciembre de 2021. En su primera medición del año, la tasa de interés para créditos hipotecarios experimentó una leve baja en enero de 2026, según publicó el Banco Central este lunes. La tasa promedio de préstamos para la vivienda a más de tres años en UF se ubicó en 4,12%en el primer mes de este año.
Cómo inicia el dólar la semana. Mientras la divisa enfrenta una renovada presión a nivel global por acontecimientos tanto en China como en Japón, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 853,88 lo que implica un retroceso de $ 2,15 respecto al cierre del viernes. Y los precios del cobre se estabilizaban.
- El rayado de cancha de la DT en casos de acoso en empresas contratistas
- Quién es Elisa Cabezón, la economista de Pivotes que aterrizará en la Subsecretaría de Previsión Social
- El retorno de Gustavo Rosende al Mintrab esta vez como subsecretario del Trabajo
- Agustín Romero (PR) y su balance de Hacienda en este gobierno: “A Mario Marcel se le tuvo mucha paciencia y fuimos muy condescendientes con él por su trayectoria”
- El bono con mejor desempeño de América Latina tiene margen para seguir subiendo
- El año 2026 parte con exportaciones al alza, pero con un retroceso en importaciones
- Biobío cierra temporada de arándanos con alza del 11,6% en volumen, mientras la industria apunta a acelerar recambio varietal
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
CChC apuesta por absorción de mano de obra local para reconstrucción del Biobío y desestima alzas de costos desmedidas
Desde el gremio proyectan que la baja actividad del sector compensará la demanda de insumos, evitando presiones inflacionarias. Pese a ello, el Sernac advierte sobre penas de cárcel para quienes incrementen los precios durante la vigencia del Estado de Catástrofe.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
