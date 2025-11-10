Acuerdo Codelco-SQM sortea su última valla internacional y recibe aprobación de China. Tras una espera de más de un año, el regulador antimonopolio de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) otorgó su aprobaciónpara la asociación entre Codelco y SQM, que permitirá al Estado de Chile ingresar al negocio del litio y explotar junto a su socia las salmueras del Salar de Atacama.

Accionistas de Banco de Chile aprueban reducir número de miembros del directorio. Durante la mañana de este lunes, los accionistas de Banco de Chile, aprobaron en una junta extraordinaria, reducir el número de directores desde 11 a nueve miembros. El encuentro fue liderado por el presidente del banco, Pablo Granifo, y la moción se aprobó con el 81% de los votos. El cargo de los directores durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Sin embargo, el nombramiento de los nueve directores titulares se realizará en la junta anual de accionistas que se llevará a cabo en marzo del próximo año.

Cómo inicia el dólar la semana. Atento al posible fin del cierre de gobierno federal de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 940,56 lo que implica una caída de $ 5,40 respecto al cierre del viernes. El cobre transado en Londres subía 0,8% a US$ 4,9 por libra.