Lo que debes saber a esta hora de la tarde
China aprueba acuerdo Codelco-SQM + Banco de Chile reducirá directorio + Dólar a la baja
Acuerdo Codelco-SQM sortea su última valla internacional y recibe aprobación de China. Tras una espera de más de un año, el regulador antimonopolio de la República Popular China (State Administration for Market Regulation, SAMR) otorgó su aprobaciónpara la asociación entre Codelco y SQM, que permitirá al Estado de Chile ingresar al negocio del litio y explotar junto a su socia las salmueras del Salar de Atacama.
Accionistas de Banco de Chile aprueban reducir número de miembros del directorio. Durante la mañana de este lunes, los accionistas de Banco de Chile, aprobaron en una junta extraordinaria, reducir el número de directores desde 11 a nueve miembros. El encuentro fue liderado por el presidente del banco, Pablo Granifo, y la moción se aprobó con el 81% de los votos. El cargo de los directores durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Sin embargo, el nombramiento de los nueve directores titulares se realizará en la junta anual de accionistas que se llevará a cabo en marzo del próximo año.
Cómo inicia el dólar la semana. Atento al posible fin del cierre de gobierno federal de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 940,56 lo que implica una caída de $ 5,40 respecto al cierre del viernes. El cobre transado en Londres subía 0,8% a US$ 4,9 por libra.
- 28 empresarios que marcan los negocios de norte a sur
- ¿Quiénes son los cinco mayores exportadores de cerezas?
- Conocimiento local, mayor especialización y redes de contacto: los activos de los abogados que brillan en regiones
- Industria acuícola: el despertar político de las salmoneras en el sur
- De Italia a O’Higgins: la historia de la empresa europea que conquistó el agro chileno de la mano de un egipcio
- CEO de Empresas Copec a días de elecciones: "Ojalá puedan ayudarnos a enderezar y volver a retomar una clara senda de crecimiento económico"
- LarrainVial sube precio objetivo de CAP: "Celebramos la recuperación del Ebitda sobre lo esperado"
Margarita Celis, nueva presidenta de Biobío Madera: "Queremos que la construcción en madera genere encadenamientos productivos e impulse la reactivación de los aserraderos”
En este tercer año desde el lanzamiento de la iniciativa, “pasamos de la planificación a la ejecución de proyectos”, adelanta la también gerenta de Corma Biobío y Ñuble, subrayando los programas de construcción industrializada para viviendas sociales, modelo que en el corto plazo podría ser parte de las políticas públicas.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
