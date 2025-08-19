Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Incentivos tributarios para el hidrógeno verde + La ruta de Toesca para liquidar fondos Sartor + Dólar estable
Noticias destacadas
Ingresan proyecto con incentivos tributarios para impulsar la industria de Hidrógeno Verde. El Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto denominado "Ley de fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V)", firmado también por las carteras de Energía y Economía, y que busca "fortalecer la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde lanzada por Chile en noviembre de 2020, con el objetivo de convertir a nuestro país en un referente en la producción y exportación de este combustible".
La hoja de ruta de Toesca para liquidar los fondos de Sartor. La gestora Toesca Asset Management comunicó los primeros pasos y su hoja de ruta para el proceso de liquidación de 11 fondos de Sartor AGF, que le fueron mandatados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el pasado jueves. Según reveló a través de un comunicado la firma de los exCelfin Alejandro Reyes y Carlos Saieh, ya se habría iniciado la primera etapa del proceso, designando a su equipo de Crédito Privado, encabezado por el socio de Toesca, Manuel Ossa.
¿Nos sorprenderá hoy el dólar? En medio de la espera antes del evento de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 963,46 lo que implica una caída de $ 0,47 respecto al cierre del lunes. Por su parte, el cobre Comex caía 0,9% a US$ 4,49 por libra.
