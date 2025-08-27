Mercado Libre hará una fuerte inversión para un segundo centro de distribución en Colina. En el marco de un evento realizado en Espacio Riesco enfocado en e-commerce, Mercado Libre anunció que subirá su apuesta por Chile con la construcción de un segundo centro de distribución en Colina con una inversión de más de US$ 135 millones. Son aproximadamente 100 mil m2 que se sumarán a las instalaciones que ya tiene en zona.

Primer pago de beneficios de la reforma previsional. En septiembre se marcará el primer hito en cuanto a pago de beneficios. Se trata del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó esta semana el acuerdo que llevó a aprobar la reforma y señaló que “una muy buena noticia es que desde el 2 de septiembre de este año sube la PGU a $ 250.000”.

El dólar sigue generando expectación. De la mano con un escenario internacional cargado de ruido político, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,56 lo que implica un alza de $ 0,35 respecto al cierre del martes. El cobre Comex bajaba 1,4% a US$ 4,47 por libra.