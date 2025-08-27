Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Millonaria inversión de Mercado Libre en Colina + Reforma previsional: ¿cuándo y a quién? + Dólar estable
Noticias destacadas
Mercado Libre hará una fuerte inversión para un segundo centro de distribución en Colina. En el marco de un evento realizado en Espacio Riesco enfocado en e-commerce, Mercado Libre anunció que subirá su apuesta por Chile con la construcción de un segundo centro de distribución en Colina con una inversión de más de US$ 135 millones. Son aproximadamente 100 mil m2 que se sumarán a las instalaciones que ya tiene en zona.
Primer pago de beneficios de la reforma previsional. En septiembre se marcará el primer hito en cuanto a pago de beneficios. Se trata del alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $ 250 mil. El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, destacó esta semana el acuerdo que llevó a aprobar la reforma y señaló que “una muy buena noticia es que desde el 2 de septiembre de este año sube la PGU a $ 250.000”.
El dólar sigue generando expectación. De la mano con un escenario internacional cargado de ruido político, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 966,56 lo que implica un alza de $ 0,35 respecto al cierre del martes. El cobre Comex bajaba 1,4% a US$ 4,47 por libra.
- Fintech demanda por US$ 17,8 millones a extrabajadores de la firma por competencia desleal
- Grau debuta en Hacienda con ratificación de proyecciones de PIB de parte del mercado
- Caso Primus: Fiscalía formalizará a Francisco Coeymans por delitos a la Ley del Mercado de Valores
- Sindicato de Escondida de BHP denuncia riesgo tras accidente de camiones autónomos
- Startup Graiph aplicará en Escondida su tecnología con IA que acelera el sondaje minero
- Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento
- Presidenta de la CMF y fallo dividido en sanción a LarrainVial Activos: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado"
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Ministro de Hacienda entra a la polémica con Kast y dice que eliminar el préstamo de la reforma previsional afectaría financiamiento
Nicolás Grau pidió al presidenciable de Republicanos explicar de qué manera se financiarían los nuevos beneficios en caso de avanzar con una idea así.
Corte Suprema rechaza recurso de empresa dueña de “edificio fantasma” en Estación Central y valida actuar del municipio en el proceso
El tribunal desestimó el amparo económico de la Inmobiliaria Federico Scotto, la que había advertido que de no acogerse su solicitud entraría en insolvencia.
Presidenta de la CMF y fallo dividido en sanción a LarrainVial Activos: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado"
Solange Berstein señaló que el regulador tiene un proceso sancionatorio robusto que se inicia en la Unidad de Investigación y finalmente pasa al consejo. "Siempre pueden haber distintas opiniones y eso enriquece la discusión”, explicó a Tele13 Radio.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
