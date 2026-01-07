Kast mantiene el misterio sobre si José Luis Daza se integrará a su gabinete tras la designación de Jorge Quiroz en Hacienda

El Presidente electo reiteró desde Lima que los nombres de su equipo ministerial serán conocidos entre el 20 y 22 de enero.

Desde Lima, el Presidente electo José Antonio Kast evitó cerrar la puerta a una eventual incorporación del economista chileno-argentino José Luis Daza a su gabinete, manteniendo el suspenso en plena etapa de definiciones ministeriales.

La figura de Daza ha concentrado alta expectación en el entorno del Gobierno entrante, tanto por su cercanía con Kast en las elecciones presidenciales del 2021, como por el rol que ha desempeñado en Argentina en el proceso de ordenamiento fiscal. Un objetivo que -salvaguardando las distancias- son similiares a las que Kast pretende hacer con el recorte fiscal de US$ 6.000 millones en 18 meses.

El nombre de Daza sonó con fuerza para encabezar el Ministerio de Hacienda, opción que quedó descartada luego de que el propio Kast presentara ante la CPC a Jorge Quiroz como su carta para esa cartera. Con ello, las miradas se han desplazado hacia el eventual triministerio de Economía, Energía y Minería, donde -pese a que circulan otros nombres como Bettina Horst o Rodrigo Álvarez- Daza sigue apareciendo como una alternativa posible.

Consultado por esa opción tras su reunión bilateral con el Presidente peruano José Jerí, Kast respondió sin confirmar ni descartar, manteniendo el suspenso sobre la designación. Una posibilidad que, cada día que pasa, parece más difícil que se llegue a concretar.

“Puedo confirmar que soy muy amigo de José Luis Daza, que es un gran economista, es un gran patriota y el día 20, 21 y 22 (de enero) para no dar una fecha exacta, usted va a conocer nuestro gabinete”, dijo el exdiputado.

Ante la insistencia de los medios, el Presidente electo reiteró su postura y cerró sin despejar la incógnita: “Solo le puedo reiterar que es un gran economista, un gran colaborador, un gran patriota y un gran amigo”, cerró el Presidente electo, antes de regresar a Chile, donde este jueves sostendrá un encuentro con empresarios del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) .