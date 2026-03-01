Boric critica ataques de EEUU a Irán, pero también cuestiona a régimen de Medio Oriente

A través de su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric se refirió a los bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y la respuesta de este último país a los ataques.

El mandatario fue enfático y recalcó que su gestión no se alineará ciegamente a ninguna de las partes del conflicto. "Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional", señaló en su tweet.

"Tal como los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente", escribió el mandatario.

A su vez, también criticó la respuesta que tuvo Irán en contra de los ataques que recibieron, señalando que "nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres".