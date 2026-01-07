Exportaciones chilenas vuelven a superar la barrera de los US$ 100.000 millones en 2025, de la mano del cobre

En su conjunto, los envíos al exterior crecieron 7,9%, mientras que aquellas del mineral rojo se expandieron 11%.

Al igual que el 2024, el 2025 terminó con cifras positivas para el comercio exterior chileno. Con un récord, de hecho.

Repitiendo el hito del año previo, las exportaciones alcanzaron US$ 107.004 millones durante el año que acaba de concluir, lo que significa un alza de 7,9% interanual, de acuerdo a las cifras publicadas esta mañana por el Banco Central.

La minería fue fundamental para el resultado, totalizando embarques por US$ 63.253 millones y subiendo 12,6% respecto al ejercicio anterior, mientras que el cobre fue clave para el desempeño: en todo 2025 se realizaron envíos del mineral rojo por US$ 55.188 millones, marcando un crecimiento de 11%.

En tanto, las exportaciones de litio tuvieron una caída anual de 23,6% en sus ventas, lo que significó embarques por US$ 1.903 millones en el período.

El sector agropecuario-silvícola y pesquero tuvo un desempeño similar al de 2024, con exportaciones por US$ 9.403 millones y una variación interanual de 1%.

De estos, US$ 8.630 millones correspondieron al sector frutícola, que también tuvo un movimiento parecido durante el año y solo creció 1,3%. Los envíos de palta crecieron 40%, en tanto los de uvas y cerezas cayeron 21,7% y 9%, respectivamente.

Por su parte, las exportaciones industriales alcanzaron los US$ 34.349 millones, significando un alza de 2% en 12 meses. Entre estos, los alimentos avanzaron 6,1% y marcaron US$ 13.610 millones, con avances en la fruta congelada (31,6%), jugo de fruta (24,8%), conservas de pescado (18,3%) y trucha (4,4%).

Las bebidas y tabaco, en tanto, retrocedieron 3,6% en el año y acumularon exportaciones por US$ 1.796 millones. El vino a granel bajó 17,6% en relación a 2024 y el vino embotellado 3,7%. Los envíos de celulosa también cayeron 8,4%.

Importaciones al alza

El consumo también pareció destacarse en el 2025. Las importaciones aumentaron 10,3% respecto a las de 2024 y totalizaron US$ 86.209 millones.

Con todo, la balanza comercial alcanzó un saldo a favor de US$ 20.795 millones, aunque fue 1,1% más bajo que el año anterior.

Las importaciones de bienes de consumo lograron un avance de 10,2% durante el ejercicio, significando adquisiciones desde el exterior por US$ 25.169 millones. Entre los cuales, los durables significaron US$ 7.905 millones y un alza de 9,7%, destacándose en computadores (13,1%), celulares (11,9%) y automóviles (7,1%), mientras que los televisores bajaron 6,3%.

Por su parte, los semidurables alcanzaron los US$ 7.069 millones y crecieron 18,6% respecto al año anterior. Tanto vestuario y calzado se expandieron 18,8% y 19,2%, respectivamente.

Los bienes intermedios tuvieron compras por US$ 46.813 millones en todo 2025, logrando un alza de 4,7%. No obstante, los productos energéticos retrocedieron 8,6% en comparación al año anterior y totalizando US$ 12.980 millones, tanto el petróleo como el carbón mineral presentaron bajas de 14,4% y 19,1%, mientras que el gas natural gaseoso subió 15,1% y el gas natural licuado 8%.

En el caso de los bienes de capital, sus importaciones se destacaron con un aumento de 23,8% y acumulando US$ 20.681 millones en el ejercicio. Con alzas de 104,7% en buses, 56,5% en maquinaria para la minería y la construcción y de 25,7% en camiones y vehículos de carga.