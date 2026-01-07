Exportaciones chilenas vuelven a superar la barrera de los US$ 100.000 millones en 2025, de la mano del cobre
En su conjunto, los envíos al exterior crecieron 7,9%, mientras que aquellas del mineral rojo se expandieron 11%.
Noticias destacadas
Al igual que el 2024, el 2025 terminó con cifras positivas para el comercio exterior chileno. Con un récord, de hecho.
Repitiendo el hito del año previo, las exportaciones alcanzaron US$ 107.004 millones durante el año que acaba de concluir, lo que significa un alza de 7,9% interanual, de acuerdo a las cifras publicadas esta mañana por el Banco Central.
La minería fue fundamental para el resultado, totalizando embarques por US$ 63.253 millones y subiendo 12,6% respecto al ejercicio anterior, mientras que el cobre fue clave para el desempeño: en todo 2025 se realizaron envíos del mineral rojo por US$ 55.188 millones, marcando un crecimiento de 11%.
En tanto, las exportaciones de litio tuvieron una caída anual de 23,6% en sus ventas, lo que significó embarques por US$ 1.903 millones en el período.
El sector agropecuario-silvícola y pesquero tuvo un desempeño similar al de 2024, con exportaciones por US$ 9.403 millones y una variación interanual de 1%.
De estos, US$ 8.630 millones correspondieron al sector frutícola, que también tuvo un movimiento parecido durante el año y solo creció 1,3%. Los envíos de palta crecieron 40%, en tanto los de uvas y cerezas cayeron 21,7% y 9%, respectivamente.
Por su parte, las exportaciones industriales alcanzaron los US$ 34.349 millones, significando un alza de 2% en 12 meses. Entre estos, los alimentos avanzaron 6,1% y marcaron US$ 13.610 millones, con avances en la fruta congelada (31,6%), jugo de fruta (24,8%), conservas de pescado (18,3%) y trucha (4,4%).
Las bebidas y tabaco, en tanto, retrocedieron 3,6% en el año y acumularon exportaciones por US$ 1.796 millones. El vino a granel bajó 17,6% en relación a 2024 y el vino embotellado 3,7%. Los envíos de celulosa también cayeron 8,4%.
Importaciones al alza
El consumo también pareció destacarse en el 2025. Las importaciones aumentaron 10,3% respecto a las de 2024 y totalizaron US$ 86.209 millones.
Con todo, la balanza comercial alcanzó un saldo a favor de US$ 20.795 millones, aunque fue 1,1% más bajo que el año anterior.
Las importaciones de bienes de consumo lograron un avance de 10,2% durante el ejercicio, significando adquisiciones desde el exterior por US$ 25.169 millones. Entre los cuales, los durables significaron US$ 7.905 millones y un alza de 9,7%, destacándose en computadores (13,1%), celulares (11,9%) y automóviles (7,1%), mientras que los televisores bajaron 6,3%.
Por su parte, los semidurables alcanzaron los US$ 7.069 millones y crecieron 18,6% respecto al año anterior. Tanto vestuario y calzado se expandieron 18,8% y 19,2%, respectivamente.
Los bienes intermedios tuvieron compras por US$ 46.813 millones en todo 2025, logrando un alza de 4,7%. No obstante, los productos energéticos retrocedieron 8,6% en comparación al año anterior y totalizando US$ 12.980 millones, tanto el petróleo como el carbón mineral presentaron bajas de 14,4% y 19,1%, mientras que el gas natural gaseoso subió 15,1% y el gas natural licuado 8%.
En el caso de los bienes de capital, sus importaciones se destacaron con un aumento de 23,8% y acumulando US$ 20.681 millones en el ejercicio. Con alzas de 104,7% en buses, 56,5% en maquinaria para la minería y la construcción y de 25,7% en camiones y vehículos de carga.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete