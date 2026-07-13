“Mostrar a Chile como un aliado confiable”: subsecretario de Relaciones Exteriores inicia visita a China

Los encuentros con autoridades chinas tendrán como objetivo ampliar la cooperación en materia política, minería, ciencia, tecnología, agricultura y la Antártica.

Esta semana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, y la subsecretaria de Ciencia y Tecnología, Carolina Rossi, aterrizaron en Beijing, China, en el marco de la celebración de 10 años de la Asociación Estratégica Integral, establecida en noviembre de 2016.

La visita buscará ampliar la cooperación entre Chile y China en materias de política, minería, ciencia, tecnología, la Antártica y agricultura, áreas que serán desplegadas en subcomisiones que contarán con funcionarios chinos y chilenos para revisar la relación bilateral e intereses comunes. Este encuentro de subcomisiones finalizará con una reunión entre Torres y el ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, Cai Wei.

“Esta es una oportunidad para mostrar a Chile como un aliado confiable y que genera valor, para seguir afianzando la relación con un socio que ha sido muy relevante para apuntalar el crecimiento económico de nuestro país a través del comercio y las inversiones”, señaló el subsecretario Torres.

Actualmente, China es el principal socio comercial de Chile, con un intercambio comercial que superó los US$ 67 mil millones en 2025. De acuerdo con cifras del Banco Central, la Inversión Extranjera Directa (IED) del gigante asiático acumula capitales por US$ 959 millones al año en 2024 repartidos en sectores de energía, transporte, hotelería y servicios.

Luego de las subcomisiones, el subsecretario compartirá con el viceministro del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, el embajador Ma Hui, y con la viceministra del Centro de Investigación de Desarrollo del Consejo del Estado, Zhang Qi, para abordar el estado general de la relación bilateral, inversiones y comercio.

“Nuestra meta ahora es trabajar en acuerdos que nos permitan diversificar aún más estos vínculos”, indicó Torres.

Durante su visita, el subsecretario también expondrá sobre las prioridades de la política exterior chilena -como seguridad, crecimiento económico y construcción de confianzas- en la Academia de Ciencias Sociales de China, uno de los centros de estudios más importantes en materia de políticas públicas en el país asiático.

La visita de cuatro días concluirá con un recorrido del Instituto de Investigación Polar de China, el principal organismo estatal dedicado al estudio de las regiones polares, donde el subsecretario espera empezar a gestar acuerdos de cooperación en materia de investigación en la Antártica.