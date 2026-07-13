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Representantes empresariales chilenos en APEC delinean sus prioridades a la Subrei

La reunión fue la primera desde que el Presidente de la República José Antonio Kast designó al nuevo equipo el pasado 30 de abril.

Por: José Vásquez

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 20:00 hrs.

APEC empresarios subsecretarios intercambio comercial
<p>Representantes empresariales chilenos en APEC delinean sus prioridades a la Subrei</p>

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