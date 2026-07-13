Representantes empresariales chilenos en APEC delinean sus prioridades a la Subrei

La reunión fue la primera desde que el Presidente de la República José Antonio Kast designó al nuevo equipo el pasado 30 de abril.

Nuevos representantes, nuevas prioridades. Este lunes, la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, se reunió con los nuevos integrantes chilenos del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC, su sigla en inglés), quienes expusieron como ejes para el año la economía digital, los minerales críticos y una propuesta de coordinación tributaria y aduanera.

El capítulo local del consejo asesor creado por los Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) detalló que dentro del presente periodo trabajará además en materias como la integración económica regional, finanzas, conectividad y sostenibilidad, así como en la elaboración de cartas de recomendaciones a ministros sectoriales.

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El grupo encargado de impulsar estas materias tiene como representantes titulares al presidente de Freeport-McMoRan Chile, Mario Larenas; la presidenta del directorio de SQM, Gina Ocqueteau; y el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.

Asimismo, componen el grupo –como representantes alternos– el CEO del Grupo Falabella, Alejandro González; la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; y el presidente de Empresas Yarur, Diego Yarur.

La subsecretaria Estévez aprovechó la instancia para felicitar al grupo por “asumir el compromiso y rol de la representación de nuestro país en el ABAC”, destacando además “el hecho de que sea el Presidente de la República quien los designa”, lo que en su opinión, “es un reflejo de la importancia que desde el gobierno de Chile se otorga a instancias económicas multilaterales como APEC, y a la relevancia de la cooperación público-privada”.

Al cierre del encuentro, la subsecretaria Estévez señaló que “el reto es mantener y propiciar este diálogo de manera constructiva, e impulsar de manera alineada los intereses de Chile, de forma que contribuya a generar más y mejores oportunidades comerciales para nuestro país”.





