Subsecretaria Sanhueza dice que Chile ya está en la fase final de la negociación comercial con EEUU
A fines de julio, una delegación del gobierno chileno sostuvo una ronda de conversaciones en Washington con delegados de la Oficina del Representante Comercial de EEUU para avanzar en un acuerdo.
Chile está en la fase final de la negociación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, sigla en inglés) sobre aranceles generales, dijo este martes a Reuters la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.
A fines de julio, una delegación del gobierno chileno sostuvo una ronda de conversaciones en Washington con representantes del USTR para avanzar en un acuerdo.
"Estamos bajo un acuerdo de confidencialidad, conversando sobre distintos temas de interés para poder mantener también la buena relación económica y comercial que tenemos con Estados Unidos", dijo Sanhueza a Reuters tras participar en un evento de promoción de exportaciones.
"Estamos teniendo conversaciones ahora a nivel virtual porque ya están en la última fase, diría yo, entonces en la segunda ronda efectivamente avanzamos muchísimo", agregó.
Los envíos de cobre de Chile, el mayor productor mundial del metal, quedaron exentos de los aranceles anunciados por el presidente Trump, y la funcionaria recordó que el país posee uno de los niveles más bajos de aranceles con la potencia norteamericana.
