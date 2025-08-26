Click acá para ir directamente al contenido
Subsecretaria Sanhueza dice que Chile ya está en la fase final de la negociación comercial con EEUU

A fines de julio, una delegación del gobierno chileno sostuvo una ronda de conversaciones en Washington con delegados de la Oficina del Representante Comercial de EEUU para avanzar en un acuerdo.

Por: Reuters

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 11:55 hrs.

Comercio acuerdo comercial acuerdo de libre comercio Libre Comercio Trump Estados Unidos
