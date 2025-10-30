Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Agustín Romero por debate presupuestario: “Tenemos una situación fiscal muy compleja, ya se gastaron la mitad del litio, se gastaron los fondos soberanos para gasto corriente”

El diputado republicano insiste en que hay que hacer un recorte importante en el Presupuesto para 2026, que debería pasar esencialmente por “gasto político”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 16:00 hrs.

Congreso Senado Cámara de Diputados Proyecto de ley presupuesto gobierno Oposición Claudia Rivas
<p>Agustín Romero por debate presupuestario: “Tenemos una situación fiscal muy compleja, ya se gastaron la mitad del litio, se gastaron los fondos soberanos para gasto corriente”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Señal DF

El regreso de Cristóbal Lira al negocio de supermercados
2
DF MAS

Hijo menor de Nurieldín Hermosilla pide apertura del testamento que dejó el abogado
3
Economía y Política

Inédito: comisión mixta rechaza casi la totalidad del Presupuesto y deja en compleja posición al Gobierno
4
Economía y Política

Contraloría da duro golpe al proyecto de Gobierno que cambia el CAE por nuevo sistema de financiamiento
5
Mercados

Gianfranco Ferrari, gerente general del Grupo Credicorp: “Queremos crecer en Chile entre cinco y 10 veces en cinco años”
6
Empresas

“Es una expropiación regulatoria”: gremios acusan al Gobierno de no escuchar por impacto de Ley SBAP
7
Empresas

Viña Santa Rita acumula pérdidas por $ 2.978 millones al tercer trimestre
8
Empresas

Cobre supera los US$ 5 por libra mientras grandes mineras en Chile reducen sus costos productivos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete