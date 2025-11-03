Claves del Congreso: Hacienda vota proyecto con beneficios en contribuciones para Tercera Edad

Por otro lado, continúa el trabajo de la comisión revisora de la acusación constitucional con el exministro de Energía Diego Pardow.

En dos sesiones, mañana y tarde, la Comisión de Hacienda de la Cámara votaría el proyecto que entrega beneficios para las personas mayores respecto del impuesto territorial, modifica los aportes al Fondo Común Municipal y pospone el proceso de reavalúo de bienes raíces. La iniciativa del Gobierno tiene urgencia de discusión inmediata.

Este 04 de noviembre, la Comisión de Gobierno inicia la discusión del proyecto que introduce modificaciones a la ley de la Contraloría General de la República y a las normas sobre responsabilidad administrativa. A la sesión asisten la ministra de la Segpres Macarena Lobos y la contralora Dorothy Pérez.

La Comisión de Trabajo continúa con el estudio del proyecto que fortalece la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Invitados la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, y el presidente de la CUT, José Manuel Díaz.

Por su parte, la Sala tiene en primer lugar de la tabla de este lunes el proyecto que establece un permiso laboral por fallecimiento de una mascota o animal de compañía; y, entre otras medidas, mañana martes 5 se propone votar en segundo lugar de la tabla, el proyecto que establece el plazo de suspensión de la inscripción de taxis en el registro.

Desde las 17:00 horas, sesiona la comisión de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow, a la que asisten el biministro de Economía y Energía, Álvaro García; el doctor en derecho, Domingo Lovera; y el abogado especializado en materia de energía, Rodrigo Castillo.

Senado: ¿Vuelve el feriado bancario?

Hoy lunes 3 de noviembre, la Comisión de Medio Ambiente del Senado recibe a la ministra de la cartera Maisa Rojas, que expondrá las indicaciones del Ejecutivo al proyecto que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y regla otras materias.

El miércoles 5, la Comisión de Trabajo continúa con el estudio de las indicaciones al proyecto de sala cuna y crea un fondo solidario de sala cuna.

Esta misma jornada, en segundo lugar de la tabla de la Sala, se votaría el proyecto que restablece el feriado bancario.