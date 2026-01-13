Comisión de Hacienda despacha a Sala proyecto de reajuste que será votado este miércoles

Aunque esta jornada fue más larga que el lunes, la mayoría de los artículos polémicos de la propuesta se aprobaron.

Las sesiones de este martes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que analizó el proyecto de reajuste fiscal y leyes misceláneas, destacaron porque tanto los parlamentarios -de Gobierno y oposición- y el propio Ejecutivo aprovecharon para ingresar un gran número de nuevas indicaciones que incluso dieron origen a más artículos de los que contenía la propuesta original.

En este escenario, la tramitación se ralentizó mucho más de lo previsto. Aun así, se aprobaron normas como las que prorrogan el teletrabajo para los funcionarios públicos hasta diciembre de 2028.

Este articulado se aprobó por el oficialismo con la resistencia de la oposición. Uno de los más duros en rechazar la medida debido a lo extenso de la ampliación del beneficio, fue el diputado republicano Agustín Romero -el mismo que el lunes rechazó el reajuste-, quien defendió una indicación presentada por él mismo, que prorrogaba la extensión sólo hasta diciembre de 2026.

Desde su punto de vista, el tema se debe regular en un proyecto que se aboque específicamente a ese asunto. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que este tópico es parte de los acuerdos alcanzados con la mesa del sector público, por lo que no había espacio para modificarlo.

Durante la mañana también se aprobó -con votos de Chile Vamos- el artículo que permite las transferencias para el traspaso de colegios; con votos del oficialismo, la exención de tributo municipal a Ferrocarriles del Estado por la ejecución de obras derivadas de su objeto social; los artículos que se hacen cargo de la instalación del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos, entre otros.

Optimismo de Grau

Gran parte del debate de la mañana tuvo que ver con el permanente reclamo de la oposición acerca del hecho de que en el reajuste, el Gobierno incluyera tantos temas misceláneos, algunos de los cuales se deberían resolver en leyes específicas. Hay quienes uncluso denominaron la iniciativa como “árbol de Pascua”.

Sin embargo, más adelante el sector usufructuó ampliamente de la posibilidad de ingresar indicaciones en los más variados temas, como es el caso de seguridad en beneficio de Carabineros.

En la segunda sesión del día, finalmente, se despachó la polémica iniciativa, donde se aprobaron además cosas tales como un perfeccionamiento a la Ley Marco de Permisos Sectoriales, para agilizar trámites relacionados con instalaciones médicas; y, entre los nuevos artículos que el Ejecutivo ingresó figura el que, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, los reclamos sean pasados a la Corte de Apelaciones.

Concluida la sesión de la tarde, el ministro Grau agradeció la labor realizada por los parlamentarios en un proyecto que era exigente. Y destacó que se hubieran aprobado los artículos comprometidos en el marco de la mesa del sector público -en su mayoría aprobados el lunes-, incluido el 115 que obliga a los asesores de confianza a renunciar junto con el término del Gobierno.

La iniciativa está en tabla para ser votada este miércoles en la Sala, pese a lo cual la Comisión de Salud se abocó a analizar los artículos de la iniciativa que le competen.