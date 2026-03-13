Diputados PPD instan a Rau a asistir a la Comisión de Trabajo por correcciones a las 40 Horas

El subjefe de la bancada, Héctor Ulloa, está preocupado por los eventuales cambios que se harían a la normativa.

Mientras el oficialismo ya despliega su agenda fiscalizadora para contener a la oposición, desde este sector comienzan a reaccionar lentamente, presionando al Gobierno de José Antonio Kast a que detalle algunos anuncios que se topan con las llamadas “líneas rojas” de la administración del expresidente Gabriel Boric, como son algunos de los logros sociales y laborales.

Ese es el caso de la preocupación generada en la oposición a raíz de las “correcciones” anunciadas, sin detallar demasiado, a la Ley de 40 Horas. En este escenario, el diputado Héctor Ulloa (indep. PPD), subjefe de la bancada e integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara, manifestó su inquietud por los dichos del nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, que abrió la puerta a revisar específicamente la Ley de 40 Horas.

Por lo que invitó al secretario de Estado a la instancia que integra para que detalle sus declaraciones públicas: “Queremos solicitarle al ministro Tomás Rau que asista a la Comisión de Trabajo de la Cámara, a que nos informe si es efectivo que piensan impulsar cambios a la implementación de Ley de 40 Horas; y, si es así, (explique) cuáles serían esos cambios”.

Dichos “irresponsables”

Porque, destaca Ulloa, los dichos de Rau se producen a sólo días de un nuevo hito en la implementación de la normativa, ya que el 26 de abril se debiera pasar de 44 a 42 horas semanales de trabajo. Entonces, desde el punto de vista del parlamentario opositor, estos dichos resultan “un poco irresponsables” y generan “incertidumbre en los trabajadores y trabajadoras”.