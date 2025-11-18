Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Comisión Revisora visa la AC contra exministro Diego Pardow y la Sala de la Cámara la vota este miércoles

El abogado del extitular de Energía, Francisco Cox, acusó que la votación de este martes “viola el debido proceso”, mientras que el extitular de energía alegó que no ha infringido la Constitución.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 18 de noviembre de 2025 a las 16:32 hrs.

acusación constitucional UDI RN Ministros Energía abogados Claudia Rivas
<p>Comisión Revisora visa la AC contra exministro Diego Pardow y la Sala de la Cámara la vota este miércoles</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Carlos Peña y su interpretación del resultado del domingo: “Es un fracaso del Gobierno y del discurso que intentó expandir en la sociedad chilena”
2
Economía y Política

Tras encuentro con destacados economistas, Quiroz se abre a modificar timing del recorte fiscal de Kast: “Aquí no hay fetiches o cosas inamovibles”
3
Mercados

Suman US$ 14,6 millones: CMF interpone históricas multas a exdirectores y exgerente general de Sartor AGF
4
Empresas

Alfredo Moreno, director de empresas: “Es positivo que avance una alternativa como la de Kast, alguien que está preocupado por el crecimiento”
5
Regiones

El “Central Park” de Punta Arenas enciende la polémica: codiciado paño desata una dura batalla legal por la expropiación de los terrenos
6
Mercados

El desplome de las criptomonedas desata alarmas en los mercados financieros: el bitcoin borró ganancias del año
7
Mercados

Bolsa chilena cae 1% al cierre en medio de pesimismo global y pierde el récord que siguió al resultado de las elecciones
8
Empresas

¿Por qué sigue la huelga en Latam? Empresa propuso a pilotos sueldos base de hasta $ 10 millones, pero acuerdo con sindicato se frustró por diferencias en reajuste anual
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete