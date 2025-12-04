Congreso despacha a ley proyecto que obliga a aerolíneas a entregar listado de pasajeros a las policías
La iniciativa busca “detectar y detener a individuos peligrosos, prevenir la evasión de la justicia y mejorar la cooperación internacional”.
En octubre del año pasado ingresó a trámite a la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el Código Aeronáutico para exigir a las empresas aéreas la entrega de información sobre sus pasajeros a determinadas autoridades, algo que hace mucho es una medida habitual en países desarrollados, pero en lo que nuestro va a la zaga.
El autor de la moción parlamentaria fue el diputado de Magallanes Carlos Bianchi (de la bancada indep. PPD), secundado, además, por un grupo transversal de legisladores oficialistas: Felipe Camaño (indep. DC), Cosme Mellado (Partido Radical), Jaime Mulet (FRVS), Emilia Nuyado (PS) y Jaime Quiroz (FA).
¿Qué establece el proyecto?
El proyecto establece que “las empresas de transporte aéreo de pasajeros que operen en el territorio nacional, estarán obligadas a presentar a la Policía de Investigaciones de Chile, a Carabineros de Chile y al Ministerio Público, una vez finalizado el embarque, la información anticipada de pasajeros o API (Advance Passenger Information), el registro de nombres de pasajeros o PNR (Passenger Name Record)” y otros documentos si fuera necesario.
Adicionalmente, los transportadores aéreos de pasajeros “estarán siempre obligados a informar, a requerimiento del Ministerio Público, de las policías o del Ministerio de Seguridad Pública, sobre la identificación, lugar de embarque y destino de cada uno de los pasajeros que transporta, transportará o haya transportado”.
