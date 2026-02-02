Diputado Héctor Barría: “La DC ya no está para ser comparsa de otros, seremos protagonistas en este nuevo periodo”

El jefe de la bancada de diputados falangista tiene la difícil misión de conseguir una buena posición para su bancada, en el marco de la negociación por la mesa de la corporación y las presidencias de comisiones.

No ha sido fácil llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados que asegure al futuro oficialismo la presidencia de la mesa, aunque desde el sector aseguran que tienen los votos. Es en este escenario que el jefe de la pequeña bancada de la Democracia Cristiana (DC), Héctor Barría, asegura que el futuro oficialismo quiere “unidad con exclusión”, pese a ello no tendría problemas en llegar a un acuerdo con el sector, siempre que fuera acompañado por algunos otros partidos del Socialismo Democrático.

-¿En qué quedaron las negociaciones por la mesa de la Cámara o siguen durante el receso?

-Continúan las conversaciones entre el oficialismo, Socialismo Democrático (SD), nosotros y el PDG; y esperamos tener un acuerdo cuanto antes, lo cual también sería una sorpresa.

-¿Por qué?

-Porque, para bien o para mal, en la política chilena estos acuerdos se fraguan hasta el último día antes de iniciar el una nueva legislatura parlamentaria. Pero tenemos harta confianza en que todos estos partidos, a los que hemos denominado oposiciones, pero que nuestra mirada es más constructiva; el PDG también tiene una mirada de oposición a este al futuro gobierno, rompió las negociaciones con la derecha; y, por otra parte, los sectores del Gobierno también buscan su respectivo perfilamiento.

-Como Democracia Cristiana, con el PPD, estaban conversando con el futuro oficialismo, ¿eso en qué quedó?

-No hemos tenido nada oficial. Hay propuestas, conversas, hay inicios de un posible diálogo… Nuestros esfuerzos están enfocados en el acuerdo de las futuras oposiciones. En esa misma línea, como jefe de bancada tengo un mandato de los diputados electos de la Democracia Cristiana de que tenemos que ser un factor que incida en el próximo gobierno. Nosotros no estaremos al margen o en un espacio sin tener el debido protagonismo. Estamos en esa opción, pero, sin duda, si se configuran otros posicionamientos, luego de agotar todos los esfuerzos entre las futuras oposiciones, estaremos atentos a conversar con todos los sectores.

-En ese contexto, ¿eso significa que existe la posibilidad de que si, en último caso no, no llegan a un acuerdo con el actual oficialismo, ustedes estarían disponibles a negociar con la derecha?

-Eso se verá en su momento. Nosotros no fuimos parte del Gobierno. Estamos colaborando junto a las fuerzas del actual Gobierno para llegar a un acuerdo con el PDG, pero cada día tiene su afán. Hoy día estamos enfocados en esta primera opción. De no resultar, sin duda la Democracia Cristiana podría abrirse a otras posibilidades, pero nunca solos, siempre queremos estar bien acompañados por aquellas fuerzas de centroizquierda progresista que quieran buscar acuerdos.

-Sobre la definición que debe tomar la bancada DC en la Cámara, el senador Francisco Huenchumilla decía que la DC pertenece al progresismo, pero que tampoco se trataba de ser kamikaze, apuntando a que no pueden quedar en la irrelevancia, ¿comparte eso?

-Queremos dejar súper en claro que la DC ya no está para ser comparsa de otros, tenemos nuestra propia definición, nuestra propia mirada, y vamos a incidir y seremos protagonistas en este nuevo periodo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Primero, conversando y llegando a acuerdos con los que son más cercanos, pero de no ocurrir aquello no dejaremos de buscar acuerdos con otros sectores. Ojalá acompañados del PPD, PS, que es lo más natural. De no ser así, buscaremos acuerdos similares a lo que ha ocurrido en el Senado, donde no se ha producido ningún problema.

Y, en esa misma línea, siempre se ha puesto el foco en nosotros, pero el presidente electo está empeñado en construir un gobierno de emergencia, le solicito a él y a sus fuerzas políticas de la derecha que, perfectamente, en el Parlamento podamos construir una Cámara de Diputados y también en el Senado de emergencia, pero lamentablemente es su sector, en la derecha, están excluyendo al Frente Amplio y al PC. Aunque perfectamente podríamos desarrollar algo todos juntos, que sería inédito en la Cámara de Diputados, pero que se ha realizado bastantes veces en el Senado.

“El Presidente de la República electo ha dicho en varias oportunidades que construirá un gobierno de emergencia, pero sus fuerzas políticas siguen actuando con revanchismo”

-Como se dice en política, ¿siente que la derecha quiere pasar la aplanadora?

-Creo que sí. No todos, pero hay algunos sectores que buscan aquello y eso no le hace bien al país y menos a un gobierno que, reitero, el Presidente de la República electo ha dicho en varias oportunidades que construirá un gobierno de emergencia, pero sus fuerzas políticas siguen actuando con revanchismo. Algún día tenemos que ser capaces de dar vuelta la página por el bien de nuestro país.

-Cuando dice algunos, ¿a quiénes se refiere específicamente?

-Principalmente a los republicano y libertarios, que sin estar en el futuro gobierno directamente, igual influyen a la hora de constituir un Parlamento donde podamos perfectamente estar todos unidos; con nuestras diferencias, pero darle gobernabilidad a la Cámara sin caer en censura, donde podría existir un presidente de Renovación Nacional (RN), vicepresidentes del PPD y del Frente Amplio (FA); luego un presidente de la DC acompañado por republicanos y la UDI; en el Senado ocurre, por qué no en la Cámara de Diputados. Creo que debiera existir más generosidad de parte de la derecha, porque cuando ellos hablan de un eventual acuerdo es con exclusión, nosotros desde la DC no queremos excluir a nadie.

-¿Ideológicamente ustedes no tienen problema con llegar a acuerdo con el futuro oficialismo?

-Para nada, pero no está en nuestro análisis dar un salto solos, porque sería un salto al vacío. Queremos estar acompañados con otras fuerzas progresistas y ojalá todas y todos juntos, como dicen Los Jaivas.

-Usted ponía el acuerdo administrativo que se alcanzó el periodo pasado en el Senado. Sin embargo, tuvo bastantes críticas, ya que si bien significó que Álvaro Elizalde llegara a la presidencia de la Cámara Alta, los siguientes tres años fueron de la derecha, porque se desconoció el acuerdo.

-El acuerdo lo desconoció, principalmente, demócratas, para ser más claro y la derecha también se aprovechó del pánico y lo rompieron.

-Entonces, ¿sigue confiando? Se lo pregunto, porque cuando ocurrió eso hubo quienes desde el oficialismo dijeron que “cuando se llega a acuerdo con la derecha gana la derecha”.

-Hagamos el intento, hagamos el intento de un acuerdo en que estemos todos juntos… la derecha e izquierda unida, jamás será vencida, como dijo alguna vez, me parece, Nicanor Parra.