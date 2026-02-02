Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Diputado Héctor Barría: “La DC ya no está para ser comparsa de otros, seremos protagonistas en este nuevo periodo”

El jefe de la bancada de diputados falangista tiene la difícil misión de conseguir una buena posición para su bancada, en el marco de la negociación por la mesa de la corporación y las presidencias de comisiones.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 13:49 hrs.

Cámara de Diputados oficialismo Oposición DC Republicanos Chile Vamos PPD Claudia Rivas
<p>Diputado Héctor Barría: “La DC ya no está para ser comparsa de otros, seremos protagonistas en este nuevo periodo”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”
2
DF MAS

Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá
3
Empresas

El declive de un líder histórico: cómo Chevrolet cayó del primer al quinto lugar en el mercado automotor chileno
4
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en diciembre de 2025 con un crecimiento mayor a lo esperado y Grau indica que expansión en todo el año fue de 2,3%
5
DF MAS

Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell
6
Mercados

Dólar baja con fuerza al inicio de la tarde en corrección tras las turbulencias del viernes y luego de que el Imacec sorprendiera al alza
7
DF MAS

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley
8
Empresas

Grupo Sencorp logra la venia de sus acreedores y extiende acuerdo de pago de deudas de su reorganización judicial
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete