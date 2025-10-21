Errores en cuentas de la luz: Mulet acusa al Estado de estar “capturado” por los regulados
El diputado y excandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) señaló que el nuevo error de cálculo, sumado al doble reajuste, dan cuenta de esta situación.
Noticias destacadas
La situación generada por los errores en el cálculo de las cuentas de la luz y la autodenuncia de la transmisora Transelec, que habría realizado un “cobro adicional” a lo que correspondía, terminaron por generar solicitudes de todo tipo de fiscalización en la Cámara de Diputados, promovidas, entre otros, por el diputado Jaime Mulet (FRVS).
Cambios legales al sistema
Y no se queda ahí, a tales acusaciones suma la que, desde su punto de vista, habría sido la correlación de los hechos, en relación con el Estado y la trasmisora eléctrica, detallando que “Transelec, empresa regulada, sobrevaloriza sus activos, cobra demás, le informa a la autoridad, la autoridad no hace nada. No le avisa ni comunica a la opinión pública ni al Parlamento y se queda callada hasta ahora. Hace más de un año se dice que le avisó. Y cobran US$100 millones adicionales a los usuarios en la tarifa de transmisión de energía. Se suma a la otra situación grave que es de las empresas generadoras, los US$117 millones cobrados demás en poco tiempo, porque se fijaron mal las tarifas. Se cobró reajuste sobre reajuste”.
En este escenario, Mulet advirtió también que en este caso “no hay protección para los consumidores”, por lo que, a su juicio, se requiere un cambio drástico: “Soy abogado y miembro de la Comisión de Energía y durante muchos años lo hemos planteado una y otra vez. Hemos estado en demandas colectivas, pidiendo que se desintegre este sector que estuvo integrado y hoy nuevamente semi integrado”. Y, en este escenario, el parlamentario alerta sobre el hecho de que se necesitan cambios legales a este sistema.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete