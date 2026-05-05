La invitación “personal e intransferible” de Kast a senadores de derecha para un cónclave en Cerro Castillo

Entre los convocados se especula que "hay mucho que conversar" y se abordarán las diferencias políticas que se han generado estas últimas semanas.

Una invitación “personal e intransferible” comenzaron a recibir este martes los senadores de derecha, para participar en una cena con el Presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo. Esta es la primera reunión que el mandatario realiza sólo con los senadores de la derecha, ya que fueron invitados no sólo los oficialistas, sino también los del sector que no son parte de la coalición que sustenta al gobierno.

“José Antonio Kast Rist, Presidente de la República de Chile, tiene el agrado de invitar a usted a una comida, que se realizará el martes 12 de mayo a las 20:00 horas, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo, comuna de Viña del Mar”, reza la invitación enviada por correo a los senadores, entre los que también figuran Vanessa Kaiser (PNL), Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, este último quien llegara a la Cámara Alta en cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

“Mucho que conversar”

Dado que la invitación no especifica los temas a tratar, entre los convocados especulan que la idea será abordar la tramitación del proyecto de reactivación económica pero, más que eso, apuntan a que habrá “mucho que conversar” acerca de los problemas que ha atravesado el sector tanto en términos políticos como comunicacionales.

Para algunos senadores, las diferencias que han quedado de manifiesto estas últimas semanas, tendrían que ser un tema central del encuentro y aspiran a que en la ocasión se dé espacio para analizar, en conjunto con el mandatario, la mejor forma de enfrentar las diferencias que vayan surgiendo en el marco de la gestión política.