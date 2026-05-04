La pelota quedó en la cancha del gobierno: la propuesta de la DC para visar el proyecto de reactivación económica

Entre otras cosas, plantean reducir la invariabilidad tributaria a 15 años y que se tramite como una reforma constitucional.

“Estamos listos para el diálogo, siempre que este tenga rostro humano y justicia social”, reza el documento de seis carillas que la bancada de la Democracia Cristiana (DC) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) le entregaron en sus manos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la cita en que, junto al ministro del Interior Claudio Alvarado (UDI), analizaron el proyecto de reactivación económica que reinició su tramitación en la Cámara este mismo lunes.

Hasta La Moneda llegaron los diputados documento en mano. En la cita que se prolongó casi una hora, y que comenzó con el reclamo del timonel falangista Álvaro Ortiz al ministro del Interior Claudio Alvarado por el maltrato recibido de parte del díscolo titular de Vivienda Iván Poduje, la comitiva DC-FRVS, encabezada por el jefe de la bancada, diputado Jorge Díaz, le hizo ver a los secretarios de Estado que la línea roja de la colectividad sigue siendo la rebaja del impuesto corporativo.

Pese a ello, la DC acercó posiciones con el Ejecutivo. Porque también hizo una propuesta en la materia que se parece más a la del exministro Mario Marcel, explican desde el partido. Proponen bajar del 27% al 25% en tres años. Y evaluar en ese periodo si cumple con dos indicadores que son necesarios para avanzar hacia la rebaja del siguiente tramo, el otro 2% para llegar a 23%: el PIB debe superar una tasa del 4% y se deben crear, al menos 180 mil nuevos empleos anuales formales, en ese periodo.

Desde la bancada se retiraron con la sensación de que las propuestas fueron bien recibidas por Alvarado y que Quiroz las tomó con “más cautela”.

Si bien en la cita no le pusieron plazos a Quiroz para analizar si aceptará la propuesta falangista, a título personal, el diputado de la bancada Héctor Barría aseguró que las señales de parte del Ejecutivo, respecto de que existe disposición de llegar a acuerdo deben comenzar a verse durante la tramitación del proyecto en las comisiones. En cualquier caso, desde la bancada aclaran que esta rebaja debe ser compensada con alguna fórmula que el Ejecutivo debe proponer.

Reducir la invariabilidad tributaria

Además, plantean rebajar de 25 a 15 años la propuesta de invariabilidad tributaria esbozada por el gobierno en el proyecto; y, exigen que la medida se tramite como una reforma constitucional independiente. Y propone un “plan de rescate agrícola y soberanía alimentaria”.

Otra de las propuestas que considera el documento de la DC es la rebaja de 65 a 60 años para las mujeres la exención del pago de contribuciones, lo que concuerda con la edad de jubilación. Proponen también el combate a la elusión, fortaleciendo las facultades del SII para perseguir planificaciones tributarias agresivas y el traslado de utilidades a paraísos fiscales; la reducción transitoria del impuesto específico a los combustibles (mientras persista la volatilidad internacional), y, un IVA diferenciado en la Canasta Básica.

Proponen, además, rebajar la tasa de la patente comercial del 0,5% al 0,25% para todas las empresas clasificadas como Pymes bajo el nuevo modelo de la OCDE y eliminar el tope máximo del que gozan las grandes empresas en el pago de patentes.

Por su parte, el presidente del partido e integrante de la bancada, diputado Álvaro Ortiz, explicó que se le planteó derechamente a los ministros los aspectos en los que podría haber acuerdo y aquellos en los que no hay posibilidad de acercamiento; y que si se acogen sus propuestas, la DC se aprobará la idea de legislar en la Comisión de Hacienda.

“Esperamos que las propuestas que hemos presentado sean acogidas en gran parte, ojalá todas, sean acogidas por el gobierno, para resolver ahí nuestra votación”, señaló Ortiz.