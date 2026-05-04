Claves del Congreso: proyecto de reactivación económica se votaría este jueves en Hacienda
El calendario de la tramitación en la Cámara busca que la tramitación se ajuste a la suma urgencia que se debería renovar esta semana.
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Esta semana las miradas del mundo político y la ciudadanía estarán puestas en el Congreso Nacional. Tras una semana de trabajo en terreno, la Cámara de Diputados retoma la tramitación del proyecto de reactivación económica con un calendario que el presidente de la Comisión de Hacienda –la primera de tres que revisarán la iniciativa-, Agustín Romero, se ajustará a la suma urgencia que, este lunes, debería renovar el Ejecutivo. Por otro lado, este lunes se da cuenta del ingreso del proyecto de aumento del salario mínimo.
De hecho, la instancia trabajará a doble jornada con el fin de recibir en audiencia a la mayor cantidad de expertos y representantes de gremios y trabajadores que quisieran pronunciarse o que los diputados deseen escuchar en relación con el proyecto. Así este mismo lunes, a las 10:00 de la mañana se inicia la sesión en que la instancia escuchará las dudas de los diputados sobre la exposición que realizó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el proyecto, tras su ingreso. Junto a él asistirán también subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; director de Presupuestos, José Pablo Gómez; y el coordinador de Políticas Tributarias, Sebastián Vallebona.
Mientras que desde las 17:15 horas, esta misma jornada, la comisión recibe al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo Puentes; el exdirector del SII, Michel Jorratt; y, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro. De este modo, el martes 05 la instancia recibirá al Consejo Fiscal Autónomo que se referirá en detalle al proyecto del Ejecutivo. Según dichos del propio presidente de la comisión estas exposiciones se escucharán hasta la votación de la iniciativa que se realizaría, en principio, el jueves 07 de mayo.
Por otro lado, este lunes se dará cuenta del ingreso del proyecto de aumento del salario mínimo, de manera tal que comience su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara; que, además, también revisará el proyecto de reactivación en tercer lugar, luego que lo haga la Comisión de Medio Ambiente.
A propósito de esta comisión, la instancia tiene en tabla para el miércoles 06 de mayo continuar la discusión del proyecto que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. Este proyecto está con suma urgencia, en segundo trámite, y es el que se ingresó como complemento de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que ya está en régimen.
La Comisión de Economía, en tanto, el 05 de mayo continúa con la discusión general del proyecto sobre Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas. Tras escuchar a expertos se votará en general la iniciativa.
Comisión Mixta de Presupuestos recibe al CFA
La Comisión de Medio Ambiente recibirá, este lunes desde las 12:30 horas, a los ministros de la cartera, Francisca Toledo, y de Hacienda, Jorge Quiroz, para conocer aspectos medioambientales contemplados en el proyecto de reactivación.
Por su parte, la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, aborda el panorama regulatorio en materia de inteligencia artificial. Invitados representantes de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información A.G. (ACTI), y de FinteChile.
Hoy lunes, la Comisión de Minería y Energía recibe el informe técnico preliminar que fija los precios de nudo promedio (PNP) para el segundo semestre del año 2026 y considerar su impacto tarifario en cada región del país. Y a la ministra de Energía, Ximena Rincón, en relación al subsidio a las familias vulnerables, su cobertura para el segundo semestre del año y su continuidad. Y el 06 de mayo recibe al ministro de Minería, Daniel Mas; al vicepresidente Ejecutivo de ENAMI y directivos de Nova Andino Litio SpA.
El martes 05 de mayo, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos recibe al Consejo Fiscal Autónomo que se referirá al ejercicio de sus funciones y atribuciones y atender las consultas de esta instancia legislativa.
La Comisión de Trabajo, recibe el 06 de mayo al ministro de la cartera Tomás Rau para conocer los aspectos que competen a este ministerio en relación con el proyecto de reactivación económica.
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