"Periodismo Legislativo", una mirada desde dentro a la activa relación de la prensa con el Congreso y la ciudadanía

El libro de José Luis Riffo y Mauricio Burgos (editores) reúne las reflexiones y miradas de seis destacados periodistas que revisan la historia reciente y desafíos que enfrentan los profesionales de la prensa en un sector clave de la democracia.

"El Congreso constituye una fuente inagotable de información diaria. No sólo por su objetivo natural que es la elaboración de normas legales que deberían contribuir al mejor vivir y convivir de los chilenos, a través del mejoramiento de las políticas públicas, sino también porque es allí donde, principalmente, se hace política en Chile".

La cita es de la periodista Claudia Rivas, de la sección Política de Diario Financiero, en uno de los seis textos que reúne el libro Periodismo Legislativo, de José Luis Riffo y Mauricio Burgos, que será presentado en un seminario mañana martes en la Sala Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional en Valparaíso.

Justo en momentos en que el Proyecto de Reconstrucción, la iniciativa clave del gobierno, ha dado un renovado foco a las negociaciones y debate en el Legislativo, el libro se concibe como una reflexión desde dentro no sólo a la relación de la prensa con el Congreso y el impacto en la ciudadanía, sino que especialmente en las características particulares de informar sobre el proceso de formación y alcance de las leyes, y las cotidianas relaciones directas que se establecen con fuentes parlamentarias y autoridades.

"Buscamos sentar las bases para entender el Periodismo Legislativo como una práctica profesional que responde a una cultura organizacional específica, con un lenguaje y códigos muy específicos, que lo convierten además en una herramienta de educación cívica y de fomento de los valores democráticos", dice Riffo.

"Y en perspectiva histórica, el libro también da cuenta del rol que el Periodismo Legislativo ha jugado especialmente desde 1990, acompañando y ayudando a consolidar el proceso de recuperación de la democracia, y posteriormente para vigilar el debido resguardo del sistema democrático, de la transparencia en el proceso legislativo y en mantener a la ciudadanía debidamente informada de la forma en que se deciden las leyes que nos afectan a todos", añade.

En uno de los textos, la periodista Miriam Leiva recuerda la instalación de los parlamentarios en la nueva sede en Valparaíso en el retorno de la democracia, pero también la de los profesionales de la prensa que los acompañaron -en su mayoría corresponsales- y que juntos debieron realizar un proceso de aprendizaje de la arquitectura legislativa que derivó en una alta especialización.

"Los profesionales de la información, al igual que los congresistas, fueron aprendiendo sobre la marcha cómo se originaba una ley, el proceso de tramitación de la misma, los quórums o cantidad de votos que requerían distintos cuerpos normativos para ser aprobados, y las disposiciones que permitían al Presidente de la República tener un control mayor respecto del contenido de las mismas", dice Leiva en el libro.

Periodismo Legislativo recuerda episodios que marcaron la transición en la década de 1990, los bullados casos drogas y platas políticas o el impresionante interés que despertó en 2020 el primero de los retiros de los fondos de pensiones -entre otros hechos que han marcado la pauta-, pero también plantea los actuales desafíos con diputados y senadores que hacen tribuna en redes sociales, el avance de la inteligencia artificial y el progresivo deterioro que ha tenido la evaluación del trabajo parlamentario en la ciudadanía, en el marco de una distancia cada vez más profunda hacia la política en general.

"La infoxicación y la guerra de la información que se desarrolla con una tremenda carga ideológica en el parlamento se transforma en un reto profesional para el periodismo y su rol como mediador, donde las noticias falsas, la manipulación y el chequeo se encapsulan en un ambiente permeado por la inteligencia artificial y las redes digitales de datos. La contrapregunta, como herramienta de primer orden en el periodismo, desaparece frente al video selfie y la inmediatez", explica Burgos.

"En consecuencia, el desafío del Periodismo Legislativo de hoy radica en dar respuestas relevantes a los problemas del país haciendo periodismo de calidad, hasta que duela", agrega.