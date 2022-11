Las frenéticas negociaciones del Ejecutivo con la oposición para que pensiones se vote en general en enero

Mientras la discusión en particular de la reforma tributaria sigue avanzando en la Cámara, el proyecto de la reforma de pensiones se tramita aún en general a paso forzado en la Comisión de Trabajo de la Corporación, por lo que el Ejecutivo ha intensificado las conversaciones informales con la oposición para viabilizar su aprobación en general durante el mes de enero. Sin embargo, en Chile Vamos estiman que la aspiración del Gobierno es poco realista, considerando que restan solo dos semanas de trabajo legislativo en diciembre.

Pero el Ejecutivo no se rinde. La ministra del Trabajo Jeannette Jara se ha reunido informalmente con algunos parlamentarios opositores, como Frank Sauerbaum (RN), quien representa a su partido tanto en la Comisión de Hacienda como de Trabajo, por lo que resulta clave para el avance del proyecto de pensiones. Además, ha sido un duro crítico a la iniciativa del Gobierno. Pese a que el diputado ha manifestado públicamente su apertura al diálogo, en los hechos ha mostrado una actitud más inflexible.

De hecho, no solo la ministra Jara ha conversado con la oposición, sino que –según comentan diputados opositores- en paralelo estos se han reunido con los equipos de asesores de Hacienda para intentar consensuar algunos puntos que permitan avanzar con más agilidad en la tramitación de la iniciativa. Estas citas se repetirían en el transcurso de la tramitación del proyecto.

Por lo pronto, una de las principales preocupaciones de la oposición es la gradualidad de implementación de esta reforma una vez aprobada. Y eso se lo hicieron ver al equipo asesor de Hacienda con el que se reunieron para intentar aclarar la polémica acerca de las cifras que sustentan la propuesta del Ejecutivo, entre otras materias.

En este contexto, el diputado Miguel Mellado (RN) también integrante de la Comisión de Hacienda, señala que algunos de los temas que se han planteado, además de la gradualidad, es el que dice relación con limitar la rentabilidad de las AFP; generar mayor competencia a través de un organismo del Estado y se ha manifestado la preocupación de su sector respecto de terminar con el encaje.

Oficios de Undurraga

No obstante, en el marco de las conversaciones se ha notado que el panorama no ha mejorado. Por lo pronto, el diputado Sauerbaum le notificó a la ministra Jara que su partido, Renovación Nacional, resolvió de manera oficial que la colectividad tomará una postura conjunta respecto a la reforma de pensiones y que esta se votará como bloque. Por lo que le habría advertido al Ejecutivo que no intente jugar con el pirquineo de votos, porque al menos en RN esa estrategia no le daría frutos.

Quien ha estado colaborando con el Gobierno desde la Cámara y haciendo de puente con la oposición ha sido el presidente de la Comisión de Trabajo, el DC Alberto Undurraga, cerebro de la propuesta de pensiones de su partido que, por lo demás, tiene un alto grado de convergencia con el proyecto del Gobierno.

En este contexto, Sauerbaum le planteó tanto a Undurraga como a la ministra Jara la necesidad de que el Ejecutivo le ponga urgencia al proyecto de pensiones. Eso sí, no para votar la iniciativa lo antes posible, sino para tener más tiempo para discutirla en la comisión. En la oposición estiman que una sesión a la semana dedicada a la reforma no es suficiente. Según quienes conocieron esta solicitud de la oposición, ya se habría hecho llegar la idea a la ministra de la Segpres Ana Lya Uriarte y se quedaron con la sensación de que el Gobierno cogería el guante.

¿Bancada transversal?

Mientras la oposición no se muestra tan dispuesta a avanzar en la reforma de pensiones tal como el Gobierno la ingresó, esta jornada de martes se constituyó una Bancada Transversal por la Reforma Previsional, integrada solo por parlamentarios de las bancadas oficialistas. La iniciativa pretende difundir y defender la propuesta como una reforma que beneficiará al país, con el objeto de que efectivamente vea la luz y no le ocurra lo que a sus dos predecesoras.