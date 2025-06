“Me tiene sin cuidado lo que opine Landerretche”. Así reaccionó la candidata PC Jeannette Jara a las polémicas declaraciones del economista

La abanderada del Partido Comunista y Acción Humanista señaló que su tarea como candidata en la primaria no es encantar “a personas que pueden vivir de la nostalgia de los ‘90”.

Un breve encuentro con el comité de diputados del Partido Comunista (PC) y Acción Humanista (AH) para celebrar los 113 años del PC sostuvo este martes la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, en el Congreso; ocasión en que se le entregó a la aspirante a La Moneda un petitorio de siete puntos, los mismos que en su minuto le entregaron al actual Presidente, Gabriel Boric.

Los proyectos que contiene el documento son la reforma constitucional para habilitar y fomentar la creación de empresas públicas; el proyecto que levanta el secreto bancario para terminar con la elusión y evasión tributaria de grandes empresas; la reforma constitucional para permitir la negociación colectiva reglada por rama o sector productivo; el proyecto para permitir el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) a mujeres, a partir de los 60 años; el proyecto para ampliar el concepto de corrupción y subir estándares de probidad y transparencia en el Estado; el proyecto que termina con el sueldo millonario del coordinador eléctrico para bajar las cuentas de la luz; y, el proyecto que fortalece la democracia y transparencia en las comunidades de agua.

Tras el encuentro, en el que también participaron los senadores del PC, Jara abordó algunos temas con la prensa, entre los que destacaron los comentarios que hizo hace unos días el economista óscar Landerretche, quien junto con poner en duda el respaldo de los adherentes de Carolina Tohá a Jara o Winter en el caso de que no fuera la exministra del Interior quien ganara la primaria oficialista, señaló que si es la oposición la que llega a La Moneda “quiero ver si no convierten el país en un maldito infierno”.

“Pacto de honor”

A este respecto y a propósito de que en su visita aprovechó de pasar a saludar a los diputados socialistas, la candidata del PC y AH generalizó en que quienes han señalado que de no ser Tohá la que gane la primaria no apoyarán a quien se imponga más bien “se representan más bien a ellos mismos que a la candidatura de Carolina Tohá” y enfatizó que su tarea como candidata en la primaria no es encantar “a personas que pueden vivir de la nostalgia de los ‘90”.

Específicamente sobre los dichos de Landerretche, la candidata PC fue categórica: “Me tiene sin cuidado lo que opine Landerretche”, fue su respuesta.

Por otro lado, Jara destacó la importancia de contar con un Congreso mayoritario en el caso de resultar electa en la primaria y luego a La Moneda y para eso invitó a votar por ella a quienes estén por una agenda social de cambio. Y se mostró confiada en que, si se impone en los comicios del 29 de junio, los demás partidos del oficialismo cumplirán el “pacto de honor” en el que se han comprometido.