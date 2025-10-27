Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Oposición cumple su amenaza e ingresa acusación constitucional contra Pardow por falta a la probidad

Entre los argumentos se menciona que la fijación errónea de los precios “impactó en el reconocimiento de la deuda que favorecía a las empresas eléctricas tras el congelamiento de tarifas ocurrido en 2019”; por lo que, “al calcular los montos que debían restituírseles, se emitieron validaciones de deuda erróneos que se seguirán pagando por varios años más”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 27 de octubre de 2025 a las 18:57 hrs.

Cámara de Diputados electricidad acusación constitucional Ministros Energía Oposición Claudia Rivas
<p>Foto: Aton</p>

Foto: Aton

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Franquiciada de NIU se querella contra la empresa y la acusa de “tomarse” sus locales en Chamisero y Viña del Mar
2
Empresas

Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
3
Empresas

Falabella acusa al Serviu del no pago de un terreno adquirido para proyecto habitacional en San Joaquín
4
Empresas

Dueños de clínicas Everest adquieren cuatro empresas y crean nueva red de centros dentales
5
Mercados

Zoom a la deuda privada en Chile, el negocio global que generó la alerta del Banco de Inglaterra
6
Empresas

Formalizan por estafa al francés Franck Lançon, el “zar de los residuos minerales”, por defraudar a firma suiza
7
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
8
Empresas

Grupo Guante y Gacel busca expandir su imperio con 17 nuevas tiendas y un activo plan de internacionalización
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete