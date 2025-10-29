Por amplia mayoría, la Sala de la Cámara aprobó la acusación constitucional contra juez Ulloa

Fueron 141 de 143 diputados que no se dejaron convencer por la defensa del magistrado y dieron luz verde para que el libelo sea analizado por el Senado.

Aunque al inicio de la vista del proceso de la acusación constitucional, por la Sala de la Cámara, la defensa del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa, abogado Domingo Hernández, apeló a la llamada cuestión previa, esta fue rechazada por una contundente mayoría de 127 votos, debiendo pasar al fondo de la acusación que busca su destitución por notable abandono de deberes, no con mejor suerte.

Esto al conocerse su relación con el abogado Luis Hermosilla, investigado en el marco del caso Audios.

Casi cuatro horas debieron pasar para que, finalmente, la Sala de la Cámara votará el fondo de la acusación, dando luz verde para que la medida fiscalizadora avance al Senado -que en estos casos actúa como jurado- por 141 votos favor; la abstención de Sergio Bobadilla (UDI) y el rechazo de María Luisa Cordero (indep. RN).

Tras esta etapa, se deberá pronunciar la Cámara Alta y los diputados Carolina Tello (FA), Daniel Manouchehri (DC) y Eric Aedo (DC) serán los encargados de defender la posición adoptada por esta Corporación ante los senadores.