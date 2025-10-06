Click acá para ir directamente al contenido
Proyecto que permite levantar el secreto bancario de altas autoridades del país sortea la Comisión de Economía

Aunque la iniciativa avanza en el Senado, todo indica que el proceso será muy lento, pues ahora deberá revisarla la Comisión de Seguridad y luego la de Hacienda, antes de llegar a la Sala, a petición del senador opositor Rojo Edwards (PSC).

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 6 de octubre de 2025 a las 17:50 hrs.

