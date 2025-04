Senador Iván Flores (DC): “En lo que queda de Gobierno, con elecciones de por medio, renunca van a tener los votos para una reforma tributaria”

El senador Iván Flores asumió para este año la presidencia de la Comisión de Salud donde tiene algunos desafíos como sacar adelante el proyecto de modernización de Fonasa. Pero en esta conversación con Diario Financiero apunta más bien a materias políticas y económicas, como la carrera presidencial la forma en que su partido la está enfrentando, con la que no está de acuerdo; y, el hecho de que estima que no hay posibilidad de avanzar en una reforma tributaria.

-¿Cómo ve las primarias del oficialismo y de las que parece que su partido se estaría quedando fuera?

-Bueno, en política no hay nada escrito en piedra. Yo creo que hay una comprensión un poquitito más generalizada dentro de la centroizquierda, con la izquierda, de que deberíamos intentar tener una sola primaria. Y en eso yo espero que la Democracia Cristiana, mi partido, también lo entienda. De intentar una primaria separada… la pregunta es con quién.

-Su presidente y candidato no quiere ir a ninguna primaria con el PC.

-Si tenemos diferencias con el Partido Comunista y con el Frente Amplio, esas son cosas que se pondrán sobre la mesa, a la hora de intentar formular un programa de gobierno amplio, en donde hayan algunos temas algunas posturas que tengan que ser subsumidas por el interés mayoritario y por el bien común de un nuevo conglomerado. Para mí ese es el camino; el camino en solitario, llegar a la primera vuelta en la papeleta solos, es un suicidio político.

En una sola lista es muy difícil que haya espacios para todos los partidos que conforman la centroizquierda y la izquierda. A no ser que haya un acuerdo, no voy a decir privilegio porque se puede malentender, pero de cierta preferencia en algunos distritos o en algunas circunscripciones donde a un partido le va mejor.

-¿Cómo se explica, entonces, que la DC pareciera estar buscando el camino propio?

-Bueno, en primer lugar, es un error intentar el camino propio nuevamente, por legítimo que sea el sentimiento. Yo también me siento distante de algunos partidos de la izquierda más dura, pero creo que este es el momento de la unidad nacional, no el de los tironeos y los extremos, sean de la izquierda o de derecha, que siguen con su afán refundacional, tensionador, con su postura extrema.

-¿También aspira a una lista parlamentaria?

-Eso está en discusión, porque si se quiere dar espacios tendría que haber una lista de Socialismo Democrático más la DC y una lista del Partido Comunista con el Frente Amplio. En una sola lista es muy difícil que haya espacios para todos los partidos que conforman la centroizquierda y la izquierda. A no ser que haya un acuerdo, no voy a decir privilegio porque se puede malentender, pero de cierta preferencia en algunos distritos o en algunas circunscripciones donde a un partido le va mejor, para que haya un cierto equilibrio, acuerdo con amistad cívica, con harta fraternidad y con harta claridad política.

“Qué ha hecho el Ministerio de Hacienda para evitar el contrabando”

-En materia legislativa, ¿cree que sea posible tramitar proyectos importantes en lo que resta del actual Gobierno?

-Sin duda, cualquier proyecto estructural es difícil. Para empezar, el ministro de Hacienda debería estar súper claro en olvidar la reforma tributaria, no hubo ni va a haber piso para eso.

-El ministro Marcel ya dio señales de que estarían pensándolo mejor en ese tema…

-Porque no tienen los votos de la derecha y nosotros creemos que no es el momento de ponernos creativos en eso. Mire, seamos eficientes. Pero dígame usted qué ha hecho el Ministerio de Hacienda, siendo un ministerio pivote dentro de cualquier gobierno, para evitar el contrabando. Tenemos un proyecto sobre el tema en la Comisión de Seguridad… Paremos el contrabando, la elusión y la evasión. Y con eso y falta una patita más, seamos eficiente en el gasto. Mire, hace tiempo atrás leía un documento de la Cepal, donde decía que alrededor del 26% de los empresarios que están en condiciones de invertir no lo hacen en Chile por incertezas e inseguridad. Era un problema de seguridad.

-Pero hay varios proyectos sobre seguridad en el Congreso, también está el de autorizaciones sectoriales para facilitar el camino a los empresarios que quieren invertir, pero que les preocupa la seguridad, el exceso de trámites y no saber si habrá o no reforma tributaria.

-Si es resimple la receta. Si la gente te está diciendo que por incertezas y por seguridad no invierte y el Gobierno necesita que haya inversión, hay que dar certeza y seguridad. ¿Sabe qué más? En lo que queda del Gobierno, con elecciones de por medio, renunca van a tener los votos para una reforma tributaria. Listo. Se terminó la reforma tributaria. Muchachos, quédense tranquilos. No hay reforma tributaria. Pero por favor, paguen sus impuestos. Vamos a perseguir la evasión, vamos a perseguir la elusión. Y, por otro lado, vamos a hacer que este país sea más seguro para todo el mundo. Entonces démosle una lucha frontal a las organizaciones criminales que campean en Chile, vayamos terminando con la corrupción y démosle duro a la impunidad. Esos son los elementos por los que los empresarios no invierten.

-A propósito de que parece que no habrá reforma tributaria, el senador Ricardo Lagos Weber planteaba hace unos días que habría que terminar de cargarle la mano con los impuestos a los empresarios y que había que ampliar la base.

-¿A quiénes, por ejemplo, a la gente de la clase media que paga todos los platos rotos y no recibe nada?