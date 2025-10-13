Senadora Rincón se reúne con alcaldes para transmitir sus inquietudes en la tramitación del Presupuesto 2026
En la cita participaron las tres asociaciones que representan a los municipios del país. ACHM, Amuch y AMUR.
En el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos, la presidenta de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Mixta de Presupuestos, senadora Ximena Rincón (demócratas), se reunió este lunes con un grupo de alcaldes representantes de las tres asociaciones que existen en el país, con el objeto de abordar los “puntos críticos” en materia municipal que pudieran surgir en el proyecto presentado por el Gobierno para el año 2026.
A la reunión con alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Asociación de Municipios de Chile (Amuch) y la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), convocó la propia senadora y se concretó en la sede del Congreso en Santiago.
En la cita, se estableció que esta semana, las distintas asociaciones que representan a los municipios del país, se organizarán en comisiones para levantar “los puntos más críticos de la discusión presupuestaria”, que los afectan, y la senadora se comprometió a tratar los temas durante la Comisión Mixta.
“Vamos a trabajar de manera coordinada con todos los alcaldes y alcaldesas sin distinción de ningún tipo, porque nos interesa que el Gobierno que se va asuma su responsabilidad frente al gobierno que llega, cualquiera sea el que gane”, dijo la legisladora.
Preocupaciones de los alcaldes
El presidente de la ACHM, alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, destacó que los municipios atraviesan una situación “bastante compleja”, por un “presupuesto que no se ajusta a la realidad del país, un presupuesto que impacta en lo social a los chilenos de Arica a Magallanes; y, nosotros los alcaldes vamos a trabajar con el Poder Legislativo para que esta situación se subsane”.
Su par de la AMUCH, alcalde de La Reina, Manuel Palacios, explicó que las asociaciones de municipios han estado trabajando con sus miembros “para levantar las problemáticas durante todo el año”, lamentando que “muchas veces son problemas bastante sensibles y nos cuesta tener espacio para traspasarlos al Ejecutivo y al Congreso”.
Uno de los temas sobre los que hizo hincapié el presidente de la AMUR, alcalde de Pirque, Rodrigo Contreras, fue el programa “más adulto mayor adulto valente”, ya que –según detalló- en cada comuna rural “existen miles de adultos mayores que se ven beneficiados con este programa que permite prevención, una mejor convivencia entre adultos mayores y que hoy en día lo tiene a foja cero”.
Mientras que el alcalde de Providencia Jaime Bellolio, quien también participó en la cita, compartió su mirada acerca de que “los municipios cada día tienen más responsabilidades, pero los ingresos no crecen a la misma velocidad”, subrayó. Y ejemplificó con la aplicación de la reforma de pensiones en los distintos municipios, ya que “los costos por la reforma de pensiones aumenta en torno a un 20% y, sin embargo, eso no viene asociado a los mayores ingresos”.
