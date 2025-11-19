Click acá para ir directamente al contenido
Cámara Baja sin sorpresas da luz verde por amplio margen a la AC contra Pardow, quien insiste: “Hechos son falsos y no hay infracción a la Constitución”

A pesar del esfuerzo puesto por los muchos ministros que llegaron a la Cámara para intentar revertir algo que se veía venir, la AC deberá ser revisada por el Senado que convocó para el martes 25 con el fin de abocarse a esta tarea.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 13:50 hrs.

Foto: Aton Chile

Foto: Aton Chile

