Tarifas eléctricas: UDI anuncia acusación constitucional contra Pardow y oficialista Jaime Mulet pide Comisión Investigadora

En el Congreso, transversalmente piden la salida del secretario de Estado y la oposición lo acusa de “infringir sus labores”. Tras participar en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, y al ser consultado por la medida anunciada, el ministro dijo ser "muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde" a esta Corporación.

Nuevamente se mueve el piso en La Moneda. No se trata de un fuerte temblor ni mucho menos, sino de una nueva polémica que está haciendo tambalear al ministro de Energía, Diego Pardow, luego que se conociera que, tras corregir la metodología utilizada para aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a la tarifa, la Comisión Nacional de Energía (CNE) bajaría las cuentas de la electricidad.

Lo que podría ser una buena noticia, se convirtió en una polémica que podría terminar afectando al titular de la cartera, puesto que la oposición, e incluso sectores del oficialismo en el Congreso, exigen ahora su salida.

De hecho,, pues “hoy día nos hemos enterado de que nos han estado cobrando más de lo que correspondía”, por lo que exige una explicación clara del ministro Pardow y de la forma como se van a realizar las compensaciones.

El dirigente añadió que, si las explicaciones del secretario de Estado no son suficientes, “supongo que el Presidente de la República lo va a remover de inmediato”. Mientras que el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, también militante de la UDI, diputado Marco Antonio Sulantay, exigió la salida de Pardow por lo que calificó de “negligencia inexcusable”.

Sin embargo, más adelante durante la jornada la bancada de diputados gremialista tomó una actitud más dura, anunciando una acusación constitucional en contra del ministro, bajo el argumento de que “es el mecanismo correcto para hacer valer las responsabilidades políticas correspondientes y así evitar que una negligencia de esta magnitud, que termina afectando el bolsillo de millones de familias de nuestro país, no quedará sin sanción ni explicación" y por -a su juicio- haber “infringido sus labores”.

Pardow y la CNE

Además, recordaron que esta no es la única polémica en que la CNE y el ministro Pardow se han visto envueltos durante el último tiempo, “luego que a mediados de este año se diera a conocer que desde 2024 son los propios clientes quienes están pagando mensualmente un cargo para cubrir las compensaciones que las empresas deben asumir en caso de una interrupción”.

Desde Renovación Nacional (RN), el jefe de la bancada de diputados, Fran Sauerbaum, manifestó su convicción de que el secretario de Estado debe dejar su cargo, “por muy amigo del Presidente que sea”. Ello, por la responsabilidad política que le cabe. Y añadió que “esto no es un club de amigos, el Presidente no puede poner a los más cercanos aunque sean incompetentes, porque no es primera vez que se ha demostrado que el ministro Pardow no tiene las competencias para ejercer este cargo”, sentenció. Tras ello informó que durante la tarde se reunirían con demócratas y amarillos para analizar los pasos a seguir.

A los dichos del jefe de los diputados de RN, se sumó el senador del partido y presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Rafael Prohens, quien pidió la salida de Pardow para que “asuma sus responsabilidades”, pero también la del director ejecutivo del Comisión Nacional de Energía. Ello, porque “un mecanismo técnico cuya única misión es calcular correctamente no puede terminar perjudicando a los hogares”, argumentó.

¿Desliz técnico?

La diputada del Partido Republicano Sofía Cid complementó lo ya dicho, señalando que “esto no es un simple desliz técnico, es una muestra de amateurismo con que se está gestionando nuestro país”; por lo cual -desde su punto de vista- “se deben establecer responsabilidades políticas y administrativas lo antes posible”.

Quien se manifestó en esta misma línea desde el oficialismo fue el diputado Jaime Mulet (FRVS), quien integra la Comisión de Minería y Energía. El parlamentario enfatizó que los antecedentes conocidos son “extremadamente graves”, en alusión al contenido del informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía, junto con el error de cálculo que habría llevado a reajustar dos veces las tarifas eléctricas, provocando un alza en el precio final superior a lo que correspondía por ley. Tras ello, no dudó en sostener que “de comprobarse esto en el informe definitivo, amerita que el ministro de Energía renuncie”.

Avanzada la tarde, el diputado Mulet anuncipo que pedirá la conformación de una Comisión Especial Investigadora: "Vamos a presentar hoy (miércoles) una solicitud de Comisión Investigadora que ya está redactada y la vamos a incorporar porque, sin perjuicio del paso al costado, aquí hay que investigar: Este Gobierno, lo que pasó antes, cuáles fueron las causas, porque es un hecho extremadamente grave el que ha ocurrido”, detalló.

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola, junto con exigir compensaciones a las familias afectadas, subrayó la idea de que “alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Si es el ministro o es la persona a cargo responsable de haber hecho esos cálculos, me parece que tiene que ocurrir", pues -a su juicio- lo ocurrido no puede quedar "impune".

Pardow: "Mi cargo es de exclusiva responsabilidad del Presidente"

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara, citó a la sesión de esta tarde al ministro Diego Pardow, quien a la salida y consultado respecto a las peticiones de renuncia, señaló que "mi cargo es de exclusiva confianza del Presidente" y que está en permanente contacto con el mandatario.

Además explicó que estando a la cabeza de la cartera de Energía lo que le corresponde hacer es que "detectada esta metodología que sobreestima las diferencias de facturación es corregirlas lo antes posible y eso es lo que estamos abocados", sentenció, tras lo cual detalló que lo publicado es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones, proceso "que tiene que llevarse de la manera más prolija posible, tiene que materializarse en un informe técnico definitivo y, finalmente, en un decreto tarifario que sea tomado de razón por la Contraloría".

Por otra parte, admitió que "hace un par de semanas" conoció lo sucedido, porque se lo informó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Mancilla, y "decidimos, después de evaluarlo, acompañarlo en la incorporación".

Respecto de la acusación constitucional y la postura de sectores del oficialismo que estarían en disposición de apoyarla, el ministro señaló que es "muy respetuoso de las atribuciones de fiscalización que le corresponde a la Cámara de Diputados y Diputadas. Mi rol, como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas de las personas". Y fue enfático en que "la manera en que cada cual ejerce sus atribuciones es fundamental para nuestra democracia. Lo que sí quiero decir y quiero destacarlo, porque también lo destaqué en la sesión (de la Comisión de Minería y Energía) es que en todo momento, el trato que he recibido, tanto de diputados de Gobierno como de oposición ha sido constructivo, tratar de solucionar los problemas, y de total respeto".