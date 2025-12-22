Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Congreso
Congreso

Timonel UDI amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba la medida de “amarre”

Guillermo Ramírez explicó que “la Ley de Reajuste del Sector Público tiene un objetivo bastante claro y acotado, que tiene que ver con las remuneraciones y otros beneficios de los trabajadores del sector público”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 22 de diciembre de 2025 a las 16:04 hrs.

Cámara de Diputados Proyecto de ley Sector público reajuste gobierno Oposición UDI Claudia Rivas
<p>Timonel UDI amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional si se aprueba la medida de “amarre”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Nueva derrota judicial de empresa que pagó millonario sueldo por error
2
Empresas

Nestlé termina anticipadamente contrato de uso de marca Savory para heladerías con el grupo Unifood
3
Empresas

Aeropuerto de Santiago pasará más de cuatro meses con una sola pista en funcionamiento
4
Regiones

Gerenta general de Desarrolla Biobío es formalizada por cuasidelito de lesiones graves gravísimas y denegación de auxilio tras accidente vehicular
5
Empresas

Tras siete años, abrirá nueva clínica de Quillota: sus dueños quieren construir otra en Centroamérica
6
Economía y Política

Kast reforzará Aduanas y Tesorería para impulsar plan contra el comercio informal y hacer cambios a contribuciones
7
Empresas

Coca-Cola Andina compromete inversiones por US$ 1.000 millones en la región y subir el ritmo en Chile si mejora la economía
8
Mercados

Extranjeros siguen posicionándose contra el peso chileno: ya superan los US$ 6.300 millones netos en el mercado derivado
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete