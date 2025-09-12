Tricel excluye a Daniel Jadue del padrón electoral y no podrá ser candidato a diputado
La decisión se toma tras los cargos judiciales que enfrenta el exalcalde de Recoleta por delitos como estafa y fraude al Fisco, que podrían derivar en una condena de más de 18 años.
