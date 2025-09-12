Tricel excluye a Daniel Jadue del padrón electoral y no podrá ser candidato a diputado

La decisión se toma tras los cargos judiciales que enfrenta el exalcalde de Recoleta por delitos como estafa y fraude al Fisco, que podrían derivar en una condena de más de 18 años.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) dictó la sentencia que terminó con la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), quien aspiraba a competir por el distrito 9.

“Se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco y, en su lugar, se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del padrón electoral auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue", se lee en el fallo.

Por tres votos contra dos, la mayoría de ministros acogió la apelación presentada por el abogado de RN Marcelo Brunet, quien buscaba que se excluyera del padrón electoral al militante comunista.

Quienes estuvieron por acoger la apelación y excluir al exalcalde del padrón fue el ministro Arturo Prado y las ministras María Cristina Gajardo y Adelita Ravanales. Mientras que los votos disidentes fueron de los ministros Mauricio Silva y Gabriel Ascencio. Este último fue exdiputado de la DC.

La sentencia del Tricel se explica por la situación procesal de Jadue quien está acusado por la Fiscalía por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal. En la acusación del Ministerio Público se pide una pena de más de 18 años de cárcel.

“Atendido lo informado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en orden a que el señor Óscar Daniel Jadue Jadue tiene la calidad de acusado desde el 7 de agosto de 2025, presentación sobre la cual recayó la resolución judicial de 11 del mismo mes y año, se dan a su respecto los presupuestos regulados en el artículo 16 N°2 de la Constitución Política de la República para la suspensión del derecho a sufragio“, se lee en la sentencia.