Ximena Ossandón (RN): “Si uno quiere avanzar en políticas públicas no puede seguir el sistema que republicanos ha usado, que es negarle la sal y el agua a la izquierda”

La diputada, quien además fue vocera de la candidatura de Evelyn Matthei, se refirió ta,bien a la cita entre el expresidente Eduardo Frei y el candidato opositor José Antonio Kast: “Me hubiera encantado que esa misma foto se la hubiera tomado con Evelyn Matthei”, se lamentó.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 13:38 hrs.

carrera presidencial segunda vuelta José Antonio Kast Jeannette Jara gobierno Claudia Rivas
