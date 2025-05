Etcheberry coincide con jefe de administraciones globales y dice que Chile debe avanzar hacia eliminar el secreto bancario con fines tributarios

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, respaldó lo señalado por el secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Marcio Ferreira Verdi, respecto a avanzar en una eliminación total del secreto bancario para investigaciones tributarias.

La alta autoridad brasileña planteó el tema en entrevista con Diario Financiero este lunes: "El secreto debe ser eliminado para investigaciones tributarias o criminales, pero el manejo de los datos de un contribuyente tiene que ser con el máximo reconocimiento de sus derechos individuales de protección a sus datos", dijo el economista brasileño.

En una conferencia de prensa posterior a la inauguración de la Asamblea General del CIAT, que se desarrolla en Santiago entre este martes y jueves, el titular del SII ejemplificó que si el servicio tiene acceso a la contabilidad de las empresas, no existe razón para que no pueda tener disponible la información de las cuentas bancarias de dicha compañía.

"A la larga vamos a converger a lo que pase en el resto del mundo, que en la gran mayoría de los países las administraciones tributarias tienen acceso a información bancaria. Se habla mucho de la intimidad, sí, pero la intimidad no puede ser una excusa para no pagar los impuestos", dijo Etcheberry, acompañado de Ferreira Verdi en la conferencia.

"Vamos a un caso específico: la empresa. Impuestos Internos tiene acceso a toda la contabilidad de la empresa, ¿y por qué no tiene acceso a sus cuentas bancarias? ¿Por la intimidad de una empresa? Todos sabemos que no es así. Entonces, por lo menos creo que tenemos que seguir avanzando en Chile en ayudar a la administración tributaria. Y tal como dice Marcio, (preguntarse) si no es injusto que unos no paguen impuestos y escondan sus ganancias en una cuenta corriente que el Servicio de Impuestos Internos no puede tener acceso. Inevitablemente vamos en la dirección de poder tener mayor transparencia, sobre todo en el caso de las empresas", prosiguió la autoridad.

Etcheberry señaló que en otros lugares se está avanzando hacia el fin total de la restricción para el acceso a la información bancaria de parte de las autoridades tributarias, aunque con el debido resguardo de los derechos de los contribuyentes: "No entiendo por qué Chile va a ser una isla en el mundo".

Consultado por las razones en que no se avanza hacia una flexibilización mayor del secreto bancario, el director del SII afirmó que hay "ciertos poderes que están representados en los distintos representantes en organizaciones empresariales y representación política que no han querido abrir el secreto bancario". Eso sí, valoró que se haya flexibilizado la materia en el marco de la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias.

"Igual estamos avanzando (...) se simplificó la petición de información al juez, los bancos nos están entregando cuando alguien recibe más de 50 transacciones de cuentas distintas. Ya por primera vez este año estamos recibiendo información de gente que tiene en sus cuentas corrientes a fin de año una cantidad mayor. Vamos en la dirección correcta", recalcó.

Intento de hackeo al SII

Etcheberry también abordó el intento de hackeo del que fue objeto ayer el SII, luego de que miles de contribuyentes recibieran un correo malicioso de hackers simulando solicitar información de parte de la entidad, lo que podía derivar en el robo de información a quienes descargaran los archivos adjuntos en el mail.

El director señaló que no hubo en ningún caso un acceso a las bases de datos de contribuyentes, sino que los ciberdelincuentes accedieron a direcciones de correo electrónico que personas tenían registradas ante el servicio.

"No ha habido ninguna vulneración de las bases de datos del Servicio de Impuestos Internos, ni tampoco de Tesorería. Lo que hicieron es algo que también sucede a veces con los bancos y otras instituciones, que se metieron a la página web de Impuestos Internos, que está desconectada de la base de datos del servicio, y había una función que si uno consultaba, le mandaba una respuesta. Ahí se metieron y aportaron conjuntos de mails que tenían de otras bases de datos (...) Estamos hablando solo de mails", dijo.

El director explicó que hay distintos "anillos de seguridad" que resguardan las bases de datos de los contribuyentes, los que no fueron vulnerados en el intento de hackeo.