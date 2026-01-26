La compleja búsqueda para el próximo director del SII en el Gobierno de Kast

La noche del viernes, comenzó a circular un mensaje entre los WhatsApp de abogados del mundo tributario y de parlamentarios de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.

En él, se exhibía una verdadera campaña en contra del contador público y principal candidato a encabezar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en la administración de José Antonio Kast, Víctor Villalón.

Luego de que Diario Financiero revelara hace una semana que el nombre del exsubdirector de Fiscalización del SII estaba siendo sondeado por el equipo del Presidente electo para dirigir la entidad, comenzó a gestarse una fuerte oposición dentro de partidarios de Republicanos -siendo el diputado de la comisión de Hacienda, Agustín Romero, la voz principal- como de cuentas de redes sociales cercanas a la derecha.

Así, un posteo viralizado de la cuenta "Fundación Nueva Mente" -compartida por su directora, la exconvencional constituyente, Teresa Marinovic-, recuerda algunas definiciones que entregó Villalón en el pasado, como por ejemplo que "nuestras cargas tributarias están por debajo del promedio" o que con la reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gabriel Boric "no se alteraría de manera sustantiva el desempeño de las empresas (ni) de ciertos instrumentos financieros". También, se recuerda su cercanía con algunos de los actores clave en la implementación de la reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, como Michel Jorratt, Ricardo Guerrero y Alberto Cuevas, al alero de la fundación Contribuye.

Aquello da cuenta de las tensiones que se han generado en parte del mundo Republicano y de la derecha debido a la posibilidad cierta de que Villalón encabece la entidad, ya que algunos lo consideran como cercano a ideas contrarias al programa de Gobierno del futuro mandatario.

Dicha percepción tomó mayor fuerza este domingo, luego de que el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantara en entrevista con DF Mas que la reforma tributaria que presentará el primero de abril considerará también limitaciones a la aplicación de la Norma General Antielusión (NGA). Villalón era subdirector de Fiscalización de Impuestos Internos cuando se comenzó a implementar dicho instrumento -en 2015-, y que en simple establece que el SII puede recalificar como elusivos hechos u operaciones cuya única finalidad sea reducir el pago de impuestos, inclusive si se utilizan medios legales para ello.

Villalón es Máster Internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España, Magíster en Planificación y Gestión Tributaria, Universidad de Santiago de Chile, y contador público de esta última casa de estudios. Fue subdirector de Fiscalización del SII entre 2014 y 2019 y jefe del Departamento de Fiscalización Internacional de la Dirección de Grandes contribuyentes entre 2008 y 2012. Hoy, está dedicado a las asesorías tributarias internacionales. Es profesor adjunto del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y director del Magíster en Tributación de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

Cercanos al entorno del Presidente electo explican que han continuado las conversaciones con el especialista para sondear su disponibilidad y condiciones para asumir el cargo, en el que -en caso de llegar a puerto- reemplazaría a la ingeniera Carolina Saravia a partir del 11 de marzo. Su potencial nominación, a ojos del entorno de Kast, tiene a favor su independencia (no tiene militancia y no asesora a grandes empresas), además de que conoce el servicio, tiene un alto perfil técnico y tiene lazos con las asociaciones de funcionarios.

Otros candidatos

Ante el fuerte rechazo entre algunos sectores al nombre de Villalón, el fin de semana comenzaron a mencionarse a otros potenciales candidatos.

Por ejemplo, el abogado especialista en derecho tributario y exsubsecretario de Hacienda y exministro de Energía en el primer Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez. Por más de 30 años ha sido profesor de derecho tributario en distintas casas de estudios y su nombre fue sondeado para dirigir el SII en 2012 ante la salida de Julio Pereira. Sin embargo, desde su entorno señalan que no está disponible y que su nombre está más bien perfilado para la presidencia de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

El exdirector del SII, Javier Etcheberry, también se mencionó como una alternativa, pero ha transmitido que no está disponible luego de su polémica salida del cargo en julio del año pasado en medio del proceso de regularización de un bien raíz. También, ha dicho que está dedicado a un nuevo emprendimiento en salud, luego de concretar la venta del operador de medios de pago Klap a fines del año pasado.

Otro nombre que circula es el de Ricardo Pizarro. El actual defensor nacional del Contribuyente trabajó en el SII durante varios años, llegando a ser en 2018 subdirector de Asuntos Corporativos. En el círculo del Presidente electo se valora su perfil técnico y que también ha sido una fuerte contraparte del SII en medio de polémicas como el alza de las contribuciones y el aumento del rechazo de las solicitudes administrativas de parte de contribuyentes.

El ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Santiago e histórico exsocio de PwC, Germán Campos, también es otro de los candidatos. Hoy, está dedicado a las asesorías a través de su consulta GC y estuvo más de 36 años en PwC. Es parte del equipo tributario de campaña de Kast. Otro candidato es el contador auditor, magíster en Finanzas y en Tributación de la U. de Chile y presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien al igual que Campos es integrante del equipo tributario de la campaña de Kast.

¿Mantener a Saravia?

Si bien hay varios candidatos para encabezar el organismo, una opción que no se ve con malos ojos en el entorno de Kast es ratificar a Saravia como directora titular. Esto, en caso de no prosperar el nombramiento de alguno de los candidatos que suenan para el cargo.

Entre los argumentos para aquello, es que se trata de una funcionaria de carrera, sin militancia política y que en sus siete meses de gestión como directora subrrogante ha logrado calmar las aguas en el servicio.

Saravia es ingeniera civil Industrial de la Universidad de Concepción, con un MBA en la Universidad Católica y un diplomado en Gestión de Operaciones en la misma casa de estudios. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el SII, donde desde el 2020 es subdirectora de Fiscalización.