Pacto fiscal: Hacienda retoma negociaciones con las Pyme, pero aún se ve lejano un acuerdo

Luego de cerca de dos meses de pausa, las agrupaciones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) retomaron las conversaciones en torno al pacto fiscal con el Ministerio de Hacienda, acudiendo el jueves pasado a una cita en Teatinos 120.

A la convocatoria, según informó Hacienda, asistieron David Singh (Conatacoch), Héctor Sandoval (Conapyme), Álvaro Izquierdo (Multigremial Nacional), Marcos Illesca (Asexma), Rodrigo Bon (ProPyme), Lautaro Videla (Unapyme), Diego Ramírez (CNDC), Marcos Carter (Fenabus) y Orlando Sharp (Confedech).

En la reunión, se actualizó a las organizaciones sobre las tratativas llevadas a cabo por el Ejecutivo con los empresarios y los partidos políticos para acordar los detalles de los proyectos que darán vida a la nueva reforma tributaria, ahora denominada "Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal".

Sin embargo, en la conversación liderada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, y los coordinadores de Política Tributaria de la cartera, Diego Riquelme y Nicolás Bohme, también se sinceraron los distante que están las posiciones hasta el minuto, con diferencias en temas como la duración y naturaleza de los regímenes especiales para el sector, la creación del denominado "monotributo" y la tasa de impuesto corporativo que se aplicará a las Mipymes.

En la cita, según la presentación entregada por Hacienda a los presentes, se propuso una hoja de ruta para algunos cambios que se relacionan al sector, como el ingreso del proyecto que aumenta el cumplimiento tributario de los contribuyentes y los cambios al impuesto a la renta.

En específico, se detalló que en el corto plazo se presentará al Parlamento el texto con cambios al cumplimiento impositivo, pero hubo un párrafo que generó división en los gremios PYME.

"Para ello, se promoverá por el Ministerio de Hacienda la firma de un documento con las Pymes que recoja los acuerdos llevados a cabo dentro de la mesa sin que esto implique necesariamente un apoyo irrestricto al contenido del proyecto de ley", señala la presentación.

Aquello generó dudas en agrupaciones como Conapyme, Propyme, Asexma y la Multigremial Nacional, debido a que -consideran- hasta el minuto no se han acogido varias de las propuestas que han levantado.

Por lo mismo, las asociaciones gremiales están discutiendo la posibilidad de remitir a Hacienda una contrapropuesta de siete puntos para asegurar la firma del documento que espera socializar Teatinos 120.

Otra de las novedades de la presentación que hizo el Ejecutivo fue fijar para enero el inicio de las conversaciones con el sector de cara a presentar el proyecto con cambios al impuesto a la renta, que considerará, entre otros puntos, la estructura definitiva de la "ruta del emprendimiento" con foco en los regímenes generales; y las modificaciones paramétricas al régimen PYME General (el denominado 14D) con cambios a normas de ingreso, límites, beneficios, tasas y normas de transición.

El hecho de que los cambios a los regímenes PYME también sea parte del proyecto de renta, cuya tramitación se ve más compleja en el Parlamento al considerar alzas de impuestos y eliminación de exenciones, también generó reparos de representantes de las pequeñas empresas.

Las demandas del sector

En las conversaciones previas que han sostenido las Pymes con Hacienda, se ha avanzado en varios puntos.

Por ejemplo, el Ejecutivo ha planteado aumentar el tope de ventas para acceder a un régimen simplificado para el sector, desde las 75 mil UF anuales hoy vigente a 100 mil UF.

Asimismo, ha propuesto el denominado "monotributo", que es un sistema especial de transición para los contribuyentes que están iniciando actividades y luego pasarán al régimen general de tributación.

También, se propone retomar el impuesto corporativo de un 25% para las pequeñas empresas, rebajado a un 10% transitoriamente durante la pandemia. Asimismo, se contempla modificaciones a los beneficios para firmar convenios por deudas tributarias con la Tesorería.

Sobre el monotributo, Hacienda puso sobre la mesa un sistema para que los pequeños emprendimientos que inician operaciones puedan cumplir con sus obligaciones tributarias mediante el pago de un monto mensual de 1 UTM que será sustituto de todos los impuestos. Este beneficio tendrá una duración de dos años. Asimismo, para acceder propuso un límite de ingresos de ventas para el primer año de UF 1.200 y UF 1.800 el segundo.

En este punto, parte de la mesa PYME pretende extender la duración del régimen en un año y subir el límite de ventas hasta UF 1.800. También reducir el pago mensual.

En cuanto al impuesto corporativo, Hacienda propone transitar gradualmente desde la tasa rebajada actual de 10% a un 25% en 2028. Un sector de las PYME pide que el 10% sea permanente.

En esto Hacienda se ha opuesto tajantemente ¿Las razones? Que una brecha tan alta (17 puntos) entre el impuesto que pagan las PYME y las grandes empresas se convertiría en un desincentivo a que las firmas crezcan, además de abrir espacios potencialmente elusivos. Un sector incluso planteó que el tope de la tasa sea 15%.

Otro de los puntos donde las partes están distantes es en el tránsito en el régimen general hacia una contabilidad completa, donde un sector de las PYME pide que se mantenga la contabilidad simplificada para las pequeñas compañías.

El presidente de Conapyme, Hector Sandoval, dice que "no comparto" la posibilidad de que haya un acuerdo inminente entre Hacienda y el sector, sino lo que hubo el jueves fue más bien una "revisión" de los distintos puntos sobre la mesa hasta el momento: "La Conapyme no va a firmar nada que no considere los resguardos en seguridad, que si se están recaudando más impuestos y el Estado no cumple en su rol de protección a la ciudadanía, que las PYME tengan una retribución al respecto. Vamos a insistir en pagar solo un 10% porque si no hay eficiencia en el gasto es muy difícil que accedamos a tener una tasa de impuesto más alto".

Mientras que el representante de Unapyme en la reunión, Lautaro Videla, señala que la "gran mayoría" de las medidas que contempla el pacto fiscal "beneficia" a las empresas pequeñas, ya que "no hay factores que pongan en riesgo nuestros intereses. Por lo tanto, lo más probable es que la mayoría de los gremios van a respaldar estas iniciativas". Así, destacada la creación de la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas, ampliar el régimen transparente, mantener el sistema integrado para las PYME y las propuestas de cambios a la declaración de deudas incobrables, entre otras.

Rodrigo Bon, de Propyme, agrega que pese al buen clima de la reunión, "nos tomó por sorpresa la decisión del Ejecutivo de ingresar un solo proyecto (de cambios al impuesto a la renta), ya que no fue lo que se comprometió en un inicio".

"Lo que se había conversado todos estos meses fue que el proyecto relacionado a los regímenes tributarios sería por separado, ya que los gremios Mipymes también teníamos certeza que este capítulo sería lo más complicado de las negociaciones", se lamenta.