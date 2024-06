Alza de la luz: Boric dice que el Gobierno "no es sordo ni ciego” ante el impacto, pero aclara que se buscará una solución "lo más razonable posible"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la Región de Magallanes, el Presidente Gabriel Boric se refirió por primera vez a los pedidos de diversos sectores políticos de ampliar el subsidio para paliar el alza en las tarifas eléctricas contemplado para los próximos meses, afirmando que el Gobierno “no es ciego ni sordo” ante el problema y que se buscará en la mesa técnica una “solución lo más razonable posible sin eludir el tema”.

Al iniciar su gira por la zona austral, el mandatario explicó que el alza de las cuentas de la luz tiene que ver con que estas no han tenido ningún tipo de reajuste desde el año 2019. Por lo tanto, “los precios hoy no son los reales y cada vez que se posterga esta decisión se acumulan deudas millonarias para el Estado de Chile, que finalmente terminan pagando los chilenos”.

Boric sostuvo que “hoy hablamos de una deuda de miles de millones de dólares, por lo tanto, esa deuda es importante que sea saldada. Y acá yo tengo una convicción de que hay medidas que sabemos que pueden ser difíciles, pero que si no se adoptan a tiempo después empeoran las consecuencias”.

Dicho esto, la autoridad agregó que “nosotros ya tenemos un consenso en el Parlamento para entregar un subsidio a 1,5 millón de familias. Ahora estamos liderando una mesa de trabajo para buscar las alternativas y ampliar ese subsidio, cosa de poder mitigar el impacto que sabemos es importante, especialmente para la gente más vulnerable”.

Enfatizó que “el Gobierno no es ciego, no es sordo a aquello, y por tanto, vamos a estar trabajando” en eso. Las tratativas están a cargo de los ministros de Energía, Diego Pardow, y de Hacienda, Mario Marcel: “Que no les quepa duda que en conjunto con el Congreso vamos a buscar llegar a una solución lo más razonable posible sin eludir el problema”.

Salmonicultura y trenes

Respecto de la importancia de visitar la zona luego de superado el impasse con Argentina por la instalación de paneles solares en territorio chileno, el Presidente indicó que “lo de la soberanía es tremendamente importante. Chile mantuvo una posición firme y clara, se resolvió como debía resolverse, y acá estoy claro que con las fronteras no hay que tener ninguna ambigüedad”.

Consultado por la situación de la salmonicultura en la zona, que tiene empresas en proceso de quiebra, planteó que “es un tema que está judicializado, ustedes saben que la situación de Nova (Austral) es una situación particularmente compleja. Entiendo que hace poco tuvieron un fallo favorable que revertía alguna de las últimas decisiones que había tomado la Corte. Lo vamos a conversar en Porvenir, donde voy a estar con los alcaldes”.

Respeto al choque de trenes de EFE de la semana pasada en San Bernardo, donde fallecieron dos maquinistas, el mandatario indicó que “los trenes son un medio seguro. No me voy a referir al detalle del accidente, que está en investigación, pero como Gobierno vamos a seguir impulsando la política trenes para Chile y eso implica reforzar seguridad de vías, trenes y trabajadores”.