Boric descarta volver a congelar las tarifas eléctricas y dice que la solución debe ser “responsable con las finanzas públicas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Por segundo día consecutivo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al alza de las tarifas eléctricas que se producirá en los próximos meses, señalando que el ajuste que se debe hacer a las tarifas congeladas desde el 2019 es necesario porque “deuda que no se paga sale más cara” y comprometió una solución para los sectores más necesitados que sea “responsable con las finanzas públicas”.

En el marco del segundo día de su gira por Magallanes, la autoridad sostuvo que “como Presidente de la República yo tengo el deber de ser responsable y no pensar en la próxima elección sino en la sostenibilidad de las finanzas públicas, pensando en las familias chilenas”. Así, recordó que “hoy el congelamiento de las tarifas desde el 2019 en adelante ha acumulado una deuda de US$6.500 millones, eso es mucha plata y la experiencia que he tenido en el Gobierno es que deuda que no se paga sale más cara”.

Por lo tanto, agregó que “el ajuste que hay que hacer que es difícil, pero es un ajuste necesario, porque si no sería irresponsable de nuestra parte. Yo sé que no es popular, pero insisto: deuda que no se paga sale más cara”.

En declaraciones a Radio Ibáñez en el marco de su gira a Punta Arenas, el Presidente indicó que pese a lo anterior comparte la preocupación por apoyar a los sectores más necesitados. “Ya hemos establecido un apoyo para 1,5 millones de hogares (subsidio aprobado por el Congreso el año pasado) y hay una mesa de trabajo en conjunto con los parlamentarios para poder ampliar la extensión de ese subsidio a más familias”.

Reafirmó que no congelará nuevamente el valor de la energía: "Quiero que sepan que vamos a buscar los mejores mecanismos, pero que sepan que vamos a ser responsables, porque para mí lo más fácil sería decir que se postergue y lo pague el próximo Gobierno, pero finalmente terminaría dañando a los chilenos y no estoy disponible a actuar con esa irresponsabilidad”.

Ampliación Aeropuerto Presidente Ibáñez

El Presidente Boric, siguiendo con su gira por Magallanes junto a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizó una visita a las obras de ampliación del Aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas, donde informó que se adelantará el proceso de ampliación del terminal en dos años anticipando el inicio del estudio de ingeniería para el 2025.

Así, al año 2030 se espera contar con un terminal aéreo de 16.000 m2, triplicando la superficie actual y aumentando a cinco el número de puentes de embarque.

Además, se contará con un nuevo edificio terminal de carga y de instalaciones aeronáuticas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), un mayor número de estacionamientos y una mejora en las rutas de acceso.