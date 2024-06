Boric emplaza a la oposición por su negativa a flexibilizar levantamiento del secreto bancario

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

En medio de la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo cuartel de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Investigaciones en Quilicura, el Presidente Gabriel Boric emplazó a los sectores de la oposición que se oponen al proyecto de ley que busca flexibilizar el levantamiento del secreto bancario con fines de investigación criminal.



"El tema del secreto bancario es tremendamente importante. Ya se ha insistido hasta el cansancio, pero hay sectores que se oponen en el Parlamento”, señaló el jefe de Estado, instando a la oposición a que "expliquen por qué se oponen al levantamiento del secreto bancario, que es fundamental en materia de inteligencia económica para perseguir la ruta del dinero que sustenta a las bandas de crimen organizado”.

La norma está incluida en el proyecto de inteligencia económica que impulsa el Ejecutivo y que forma parte del fast track legislativo en materias económicas y de seguridad. Boric dijo que este tema “lo conversamos en el comité político, este es un proyecto que esperamos sacar a la brevedad del Parlamento”.

El tema no ha estado ajeno al debate, debido a que la alcaldesa de Providencia y eventual candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, abordó la materia, señalando que como sector político “nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que pueda hacer lo que quiere. Y que si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven”.

Respeto a esas declaraciones, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “creemos que es importante para una democracia, para un Estado de derecho, más que poner en dudas sin evidencias concretas a las instituciones a conveniencia, es reforzarlas. Y una de las herramientas necesarias para la persecución del crimen organizado y de la corrupción es el levantamiento del secreto bancario”.