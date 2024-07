Boric insiste en que "Codelco no se privatiza" y abre nuevo frente con empresarios: a algunos "no les caemos bien"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric se trasladó hasta Chuquicamata para la conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre, oportunidad en que afirmó que “Codelco no se privatiza”.

En su intervención, afirmó que “de tanto en tanto surgen voces de la derecha chilena que llaman a nacionalizar Codelco o parte de ella. Quiero que sepan que Codelco no se privatiza y avanza en nuevas exploraciones, como lo hacemos con el litio, que también tiene que ser chileno”.

Agregó que “Codelco ha sido el sueldo de Chile y el pilar sobre los cuales se han financiado gran parte de los derechos sociales”.

Boric enfatizó que “sabemos que Codelco ha pasado momentos difíciles, pero no se equivoquen: Codelco sigue siendo el futuro de Chile”.

Luego, en su ponencia el jefe de Estado se refirió a los desafíos del litio, indicando que “es importante en avanzar en alianzas publico y privadas y, como lo señalamos al anunciar la Estrategia Nacional del Litio. Y hubo debate en el sector del gran empresariado chileno que no cayó bien, pero no importa porque no les caemos bien, pero debemos trabajar juntos porque la colaboración publico y privada es necesaria”.

Y agregó “pero acá las decisiones se toman por el Gobierno elegido en forma soberana". También, dice que "me enorgullezco" de la decisión de que el Estado tenga una participación mayoritaria en la explotación de salares estratégicos”.

Pacheco: “Nos duele cuando nos dicen que no sabemos de litio”

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, recordó también el hito de la nacionalización del cobre, señalando que “con orgullo podemos decir que sí, conseguimos administrar esta enorme riqueza natural ante quienes en esa época tenían dudas”.

Destacó que Codelco es la empresa estatal líder en producción de cobre a nivel mundial y ha contribuido al desarrollo de Chile y que “nos compromete la confianza que usted Presidente ha depositado para que esta empresa sea a corto plazo líder en producción de litio”.

Planteó que “nos duele cuando nos dicen que no sabemos de eso y que no estamos preparados para eso. La historia se repite”, pero señaló que “trabajamos para que Codelco opere fuerte y sana en los próximos 50 años y poder aumentar nuestra producción”.