La Moneda analiza fallo de la Suprema por Dominga, pero Vallejo enfatiza: “Siempre vamos a equilibrar desarrollo económico y sostenibilidad medioambiental”

La ministra vocera de Gobierno evitó adelantar conclusiones y planteó que “como Ejecutivo somos respetuosos de las instituciones y las atribuciones de otros poderes del Estado”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, informó que La Moneda se encuentra analizando el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que declaró inadmisibles los recursos presentados en contra de la resolución dictada en 2024 por el Primer Tribunal Ambiental, respecto al proyecto minero portuario Dominga, con lo cual se allana el camino para la obra que lleva doce años de litigios.

Al ser consultada por la decisión esta mañana, Vallejo indicó que “el Ejecutivo está analizando el fallo. No voy a adelantar juicios, ustedes saben que como Ejecutivo somos respetuosos de las instituciones y las atribuciones de otros poderes del Estado. En este caso, lo que corresponde a los tribunales”.

Sin embargo, precisó que “siempre vamos a estar como Ejecutivo velando por equilibrar algo que es bien importante en nuestro país, que es el desarrollo económico con la sostenibilidad y el resguardo del medioambiente”.

La portavoz del Ejecutivo agregó que lo anterior “son principios que nos han guiado como Gobierno y creemos que es también lo que espera nuestro país, crecer de manera sostenible y sustentable. Pero respecto al fallo, el Ejecutivo se encuentra en proceso de su análisis y no me corresponde emitir conclusiones”.

Cabe señalar que la decisión de la Corte Suprema le propinó un revés al Gobierno, dado que la acción judicial fue interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, así como diversos opositores a la iniciativa.