Marcel responde a las preocupaciones de Heike Paulmann por el pacto fiscal: “Debe durar en el tiempo y no que se olvide al día siguiente”.

A seis semanas del fin del plazo para presentar el acuerdo del pacto fiscal comprometido por el Presidente Boric en la última cuenta pública, el ministro de Hacienda, Mario Marcel revisó en Mesa Central de Canal 13 los avances de las conversaciones. En esta oportunidad, aprovechó de enfatizar en que “cuando se habla de pacto fiscal estamos hablando no solamente de los temas tributarios sino que de las prioridades de gasto de lo que queremos lograr en términos de crecimiento”.

Con una visión optimista, el titular de la cartera aseguró que “todos esos temas están muy maduros en Chile, porque se han discutido durante un largo tiempo, ha habido propuestas de distintas naturalezas y proyectos que actualmente están en el Congreso”. Con esto, apunta a que considera que el proceso se relaciona más con la voluntad de diálogo. “Trabajo técnico de estos temas ya hemos tenido mucho”, expresó.

En esa línea, hizo un repaso de su agenda, nombrando las instituciones con las que el Gobierno ya se ha reunido a conversar además de los diferentes partidos políticos. Estas son la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), organizaciones de Mipymes y otras de la sociedad civil. Al listado también se le suma la reunión con la CUT que el Gobierno tiene fijada para esta semana. “En cada una de estas conversaciones han ido surgiendo temas que se pueden incorporar", señaló el ministro destacando que los principales problemas con los que hay que lidiar en este momento son los prejuicios.

La respuesta de Marcel ante la preocupación de Heike Paulmann

En la reciente conversación que tuvo con DFMAS, la presidenta de Cencosud, Heike Paulmann, señaló que el peligro del pacto fiscal se asocia a su durabilidad. “Nadie tiene problemas con un pacto. No le tenemos susto y no es que no estemos convencidos. Yo creo que puede ser una buena opción, si se hace a largo plazo y poniendo el énfasis en crecimiento, no en subir los impuestos”, señaló.

Ante esto -y tras la consulta específica sobre los dichos de Paulmann- Marcel respondió diciendo que cuando hablan de pacto fiscal, refieren a algo “que debe durar en el tiempo y que no se olvide al día siguiente”. A modo de argumento, ejemplificó en la viabilidad de proyectos que cumplan con este requisito nombrando la reforma tributaria de los años 90, el acuerdo Insulza- Longueira y el reciente acuerdo constitucional. A su juicio, funcionaron gracias a su transversalidad. Según el titular de la cartera de Hacienda, para que un proyecto tenga la capacidad de sobrevivir por un largo periodo de tiempo, “tiene que ser amplio y ambicioso”.

¿Qué pasará si no hay pacto fiscal?

Ante el hipotético escenario en que no se logre un acuerdo, Marcel fue tajante. "Si no se logra, va a ser una gran frustración para el país y significa un riesgo de grandes magnitudes". Según explica, “el pacto fiscal es un intento de balancear un conjunto de factores que nos pueden ayudar a no solamente crecer sino recursos que nos ayuden a satisfacer demandas de la ciudadanía”.

De acuerdo a sus palabras, algunos de estos factores son la reducción de las listas de espera en hospitales, el desarrollo de la salud mental, la sala cuna universal, entre otros. “Todo eso tiene que ver con necesidades que van evolucionando en la sociedad y si no podemos responder a eso estamos en problemas”, dijo recalcando su urgencia.

Antes de cerrar, el ingeniero comercial se dirigió a la oposición pidiéndoles su confianza. “Nuestra intención y voluntad en esto es buscar acuerdos. Dejemos de lado los prejuicios, sentémonos a conversar con seguridad, no nos va a costar encontrar temas en común para este pacto fiscal que es en beneficio de los chilenos”, precisó.