Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Gobierno
Gobierno

Senado despacha Presupuesto 2026 a tercer trámite en la Cámara tras acuerdos alcanzados con el Ejecutivo

El Senado aprobó la totalidad de las partidas del proyecto de ley, aunque rechazó ciertos programas y asignaciones específicas en una jornada que se extendió hasta esta madrugada.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 25 de noviembre de 2025 a las 07:20 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Caso Audio-Factop: tribunal condena al padre de los Sauer y a un exfuncionario del SII en procedimiento abreviado
2
Regiones

Autoridad sanitaria de Brasil destruye más de una tonelada de cerezas chilenas tras detectar presencia de plaga cuarentenaria
3
Empresas

Fin de una era: tras 27 años en el cargo, Vasco Costa deja la presidencia de la asociación de proveedores
4
Empresas

Economista Daniela Desormeaux deja consultora minera Vantaz tras cinco años liderando el área de Estudios
5
Empresas

Tribunal falla a favor de Alto Maipo en arbitraje contra minera del grupo Luksic y descarta término anticipado de contrato valorado en US$ 1.000 millones
6
Economía y Política

Más plata para Contraloría y recortes en Cultura: proyecto de ley de Presupuesto avanza en el Senado
7
Mercados

Presidente de Falabella, Enrique Ostalé, encabeza el renovado registro de directores de AFP
8
Regiones

Chilena Copefrut se lanza con cultivo de cerezas en China para ampliar ventana comercial en Asia
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI
PUBLIWEB

Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos

Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Patronicador
Patrocina: BCI

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete