Senado despacha Presupuesto 2026 a tercer trámite en la Cámara tras acuerdos alcanzados con el Ejecutivo
El Senado aprobó la totalidad de las partidas del proyecto de ley, aunque rechazó ciertos programas y asignaciones específicas en una jornada que se extendió hasta esta madrugada.
Noticias destacadas
En la jornada del lunes también se respaldaron los recursos para Desarrollo Social –a excepción del Instituto acional de la Juventud (Injuv) y del Programa de Apoyo a la Identidad de Género-, Medio Ambiente, Culturas –excepto el Pase Cultural, cuatro sitios de memoria y las transferencias e capital para el fondo sitios de memoria-, Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Educación, Salud, a excepción de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa-, Vivienda y Tesoro Público -excepto las glosas 03 y 04 sobre empresas públicas por falta de quórum.
Además, se visaron los artículos del proyecto de ley que no se habían aprobado el jueves, pero se rechazó la eliminación propuesta por el Ejecutivo de los artículos 45, 47 y 48 que habían sido incorporados por la Cámara, junto con la inclusión de nuevos artículos parlamentarios.
