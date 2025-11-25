Senado despacha Presupuesto 2026 a tercer trámite en la Cámara tras acuerdos alcanzados con el Ejecutivo

El Senado aprobó la totalidad de las partidas del proyecto de ley, aunque rechazó ciertos programas y asignaciones específicas en una jornada que se extendió hasta esta madrugada.

El proyecto de ley de Presupuestos 2026 fue aprobado por la Sala del Senado tras una extensa jornada, que se extendió hasta las 2 de la mañana de este martes para cumplir con su total despacho. Ahora el proyecto avanza a tercer trámite constitucional, en el que la Cámara de Diputados revisará el miércoles las diferencias que se produjeron con la Cámara Alta.

El Senado aprobó la totalidad de las partidas del proyecto de ley, aunque rechazó ciertos programas y asignaciones específicas. Durante la mañana de ayer la Cámara Alta visó los presupuestos de Economía, Interior, Relaciones Exteriores, Contraloría y Hacienda, entre otras partidas.





“Ahora corresponde que la Cámara revise estos avances. Con el mismo espíritu de colaboración, esperamos concluir este proceso con un acuerdo amplio y un Presupuesto responsable, que combine lo social con lo fiscal y entregue certezas al país”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.







En la jornada del lunes también se respaldaron los recursos para Desarrollo Social –a excepción del Instituto acional de la Juventud (Injuv) y del Programa de Apoyo a la Identidad de Género-, Medio Ambiente, Culturas –excepto el Pase Cultural, cuatro sitios de memoria y las transferencias e capital para el fondo sitios de memoria-, Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Educación, Salud, a excepción de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa-, Vivienda y Tesoro Público -excepto las glosas 03 y 04 sobre empresas públicas por falta de quórum.



Además, se visaron los artículos del proyecto de ley que no se habían aprobado el jueves, pero se rechazó la eliminación propuesta por el Ejecutivo de los artículos 45, 47 y 48 que habían sido incorporados por la Cámara, junto con la inclusión de nuevos artículos parlamentarios.





Durante los tres días de discusión y votación, el Senado repuso los recursos de las 14 partidas rechazadas en su totalidad por la Cámara de Diputados: los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Educación, Salud, Minería, Segegob, Segpres, Energía, Medio Ambiente, Deporte, Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, Presidencia y el Tesoro Público.