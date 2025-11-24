Kast pide a Boric viajar a Arica, confirma debate con Jara por pobreza y lanza duras críticas a Marcel

Un emplazamiento al Presidente Gabriel Boric para que viaje a Arica realizó este lunes el candidato presidencial Republicano, José Antonio Kast, debido a la decisión del mandatario peruano, José Jerí, de decretar estado de emergencia en las provincias limítrofes con Chile bajo el argumento de “evitar que nuestras fronteras sean consideradas coladeras” en medio de la crisis migratoria en la región.

Kast, quien sostuvo una reunión con su equipo de seguridad al partir la semana, recordó que de llegar al Gobierno “nadie más va a entrar por la ventana” e invitó a los extranjeros en situación irregular en Chile a que dejen el país antes de ser expulsados.

En ese contexto, hizo mención a la decisión adoptada en Perú con un refuerzo en la militarización de la frontera, afirmando que “Perú tomó una determinación y decretó un estado excepcional en su frontera, porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile, de personas que con buen sentido dicen 'vamos a escuchar lo que está diciendo un eventual futuro Presidente de Chile, que nos está señalando que tenemos que tomar nuestras cosas y partir si alguna vez queremos volver a entrar a Chile de manera regular'".

El candidato opositor emplazó al mandatario al señalar que "también le quiero hacer un llamado al Presidente, que si no me equivoco, hoy día llegó a Magallanes. Esta situación, que él no podía prever, requiere la presencia del Presidente de la República y las personas a cargo de la seguridad y de migraciones en Arica. Ese es un presidente en terreno, un Presidente que se hace cargo de los problemas que van surgiendo".

Respecto a su participación en debates Kast, informó que este jueves asistirá a uno organizado por el Hogar de Cristo, donde se enfrentará con la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, respecto a temas ligados a propuestas para enfrentar la pobreza. Justificó su asistencia a diferencia del debate televisivo en que se excusó a que “uno de los temas relevantes de los tres ejes que nosotros planteamos es la crisis social, la pobreza así que nos vemos el jueves”.

Kast viajará este martes a Iquique, donde desarrollará actividades relacionadas a seguridad y lucha contra la delincuencia y control migratorio; el miércoles se trasladará a Puerto Montt para hablar de descentralización y economía; y el viernes tiene previsto coincidir nuevamente con Jara en la jornada inaugural de la Teletón.

En materia económica los equipos del candidato Republicano encabezados por Jorge Quiroz siguieron este lunes trabajando con sus pares de Chile Vamos y Partido Nacional Libertario para fortalecer el programa.

Además, hubo reuniones en diversas materias y especifícamente en lo económico, por ejemplo, habrá una cita este martes con José Ramón Valente y su equipo sobre una propuesta para simplificar el sistema de permisos sectoriales.

En relación a la medida “chao préstamo” del programa de Kast, que busca eliminar el préstamo de los cotizantes al Estado, algunos economistas de Chile Vamos mencionaron que era mejor no tocar el tema previsional en la primera parte del próximo gobierno debido a que la mayoría entiende que no es una pieza clave del programa económico.

Pero Kast también comentó el apoyo entregado por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, a la candidata del oficialismo: “Que haya dado su apoyo ahora llama la atención, porque si estaba tan convencido, porque no lo hizo el primer día y esperar 92 días desde que dejó su cargo”.

Afirmó que “la aparición de Mario Marcel no va a marcar ninguna diferencia en el problema presupuestario que tenemos, porque el que generó el problema también fue Marcel, quien a pesar de tener pergaminos importantes, lo dejó todo por la política y abandonó a los chilenos a su propia suerte, porque él tenía el deber de ordenar las arcas públicas y responsabilidad fiscal y no lo hizo por poder político y quizás eso no lo pueda demandar hoy el parlamento, pero la historia se lo va a demandar”.