El respiro en la inflación sigue sin sentirse del todo en los bolsillos de las personas más vulnerables
En octubre, el IPC del quintil más pobre tuvo un alza de la mano del incremento en el valor de los alimentos, en circunstancias que la inflación general no varió en el período.
Noticias destacadas
Octubre trajo noticias positivas para los bolsillos de los consumidores chilenos.
Esto, ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación en el décimo mes del año, con lo que el aumento del costo de la vida en el último año se moderó desde 4,4% en septiembre a 3,4% un mes más tarde.
El mercado anticipaba un encarecimiento de los precios mensuales entre 0,2% y 0,4%.
Según explicó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el lapso destacó el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los descensos de vestuario y calzado, e información y comunicación. Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.
Justamente, el incremento en el valor de la alimentación derivó en que el respiro en el nivel de precios no fuera parejo para todos los grupos de ingresos en el país. Al contrario, el IPC fue más alto para el más vulnerable en relación al resto durante el mes.
Así lo revela un informe elaborado por el Centro de Investigación en Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo (CIES UDD), ya que el primer quintil (que agrupa al 20% de la población de menores ingresos) anotó una inflación mensual de 0,1%, lo que llevó al acumulado de los últimos doce meses a un 3,5%, siendo el más alto entre los cinco grupos analizados.
Por el contrario, la inflación fue nula para el quintil número cinco, el que engloba al 20% de la población de más altos ingresos, situando la variación de los precios en el último año al mismo nivel que el IPC general: 3,4%.
El director del CIES UDD, Víctor Martínez, recalca que la distribución del aumento del costo de la vida fue relativamente homogéneo entre los quintiles analizados, por lo que la brecha es menor que en meses previos. Eso sí, plantea que los datos confirman que la estructura de consumo continúa siendo un "factor relevante" para comprender los efectos distributivos de la inflación en el país.
"El peso de los alimentos en el presupuesto de los hogares sigue siendo determinante para entender las diferencias distributivas. En el quintil de menores ingresos (Q1), la canasta destina un 32% al consumo de alimentos, más del doble que el 14% observado en el quintil de mayores ingresos (Q5). Esto implica que incluso variaciones moderadas en los precios de alimentos tienden a afectar con mayor intensidad a los hogares de menores recursos", sostiene el especialista.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Más ramas socias o aliados estratégicos? El debate que aterrizó en la Confederación de la Producción y del Comercio
La actual presidenta de la entidad, Susana Jiménez, ha socializado el tema con los gremios. Hasta el momento, hay apertura a analizarlo, pero con ciertas observaciones.
Grupo Tánica reactiva millonario proyecto inmobiliario en Algarrobo: aumenta inversión y número de viviendas
La obra considera ahora 344 unidades habitacionales y la cesión al municipio de un espacio para la creación de un parque mirador y un sendero. “El proyecto aportará a la comuna de Algarrobo espacios públicos de calidad”, aseguró la sociedad.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete