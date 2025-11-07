IPC de octubre sorprende sin variación y la inflación anual se modera a 3,4%, su nivel más bajo desde abril de 2021
El índice de octubre fue menor que lo esperado. "Destacó el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los descensos de vestuario y calzado, e información y comunicación", dijo el INE en su comunicado.
Sopresivas y muy buenas noticias por el lado de la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en octubre, por debajo de las expectativas de los analistas, con lo que la inflación en 12 meses se moderó a un 3,4%, su menor registro desde abril de 2021.
"Destacó el alza de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los descensos de vestuario y calzado, e información y comunicación", dijo el INE en un comunicado. Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, cinco presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.
Analistas habían anticipado a Diario Financiero un avance del IPC de entre 0,2% y 0,4% mensual en octubre, mientras que la mediana de las estimaciones en la encuesta Bloomberg se ubicaba en 0,3%.
Subió la carne, pero bajó el pan
De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,5%), con una incidencia de 0,106 puntos porcentuales (pp.). Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron vestuario y calzado (-3,1%) con -0,079 pp., e información y comunicación (-1,1%) con -0,068pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,181pp.
Por productos, el valor de la carne de vacuno creció 4,8%, acumulando en el año 9%, mientras que los gastos comunes subieron 4,3% mensual y 9,7% anual. Los vinos avanzaron un 3,4% mensual y acumularon un alza de 14,6% anual.
Del otro lado, el precio del pan bajó 2%, con lo que acumuló un alza de 2,7% anual. El transporte privado de pasajeros descendió 2,8% mensual, acumulando un retroceso de 5,6% en el año, mientras que los equipos de telefonía móvil bajaron 3,3% en octubre y retrocedieron 7,4% durante el año.
"La moderación en los niveles de inflación sugiere un entorno económico más equilibrado, en el que se observa una convergencia positiva entre la evolución de la actividad económica y la estabilidad de los precios en el país, favoreciendo la posibilidad que el Banco Central de Chile pueda reanudar sus recortes de tasas", dijo Ignacio Mieres, jefe de ánalisis de XTB Latam.
