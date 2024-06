Tarifas eléctricas: Marcel ratifica que el subsidio solo se podría ampliar si hay recursos adicionales y toma fuerza sobretasa a generadoras

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, alzó la voz en medio del debate sobre el aumento del precio de las tarifas eléctricas y ante la solicitud de sectores oficialistas y de oposición para incrementar el subsidio para las cuentas de consumidores de más bajos ingresos.

Tras una reunión en La Moneda, el secretario de Estado fue claro: “Solo es posible aumentar los subsidios si tenemos recursos adicionales”, por lo que centró el debate en el trabajo de la mesa técnica que tiene un plazo de cuatro meses para presentar propuestas y acordar nuevos fondos para paliar los efectos del alza en las tarifas eléctricas previstas para los próximos meses.

Consultado si hay recursos para aumentar el subsidio, que hasta ahora considera hasta el 40% de los sectores más vulnerables, como lo piden desde el oficialismo, Marcel indicó que “si hoy día no hay recursos para financiar un aumento de la PGU (Pensión Garantizada Universal), si no hay recursos para financiar desde el Estado salas cunas, y no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de listas de espera en hospitales públicos, difícilmente podría haber recursos para ampliar el subsidio eléctrico”.

Marcel recordó que en la discusión del proyecto para descongelar las tarifas eléctricas se barajaron algunas alternativas, pero se desecharon en el debate, como por ejemplo una sobretasa a las emisiones de carbono por parte de las generadoras, el también conocido como impuesto verde: “Es uno de los temas que se discutió durante la tramitación del proyecto (...), así que es un tema que está ahí sobre la mesa”, dijo el ministro.

Secreto bancario

El ministro también abordó el debate sobre la flexibilizaciónn del levantamiento del secreto bancario que se discute en el marco del proyecto de inteligencia financiera y la oposición de algunos sectores, afirmando que “es una realidad histórica que en Chile hemos tenido una resistencia de parte del sistema político al levantamiento del secreto bancario”.

Explicó que una cosa es el levantamiento del secreto bancario cuando se ha presentado una querella y otra es para reunir medios de prueba para fundamentar una acción penal.

“Tenemos que entender que si no se pueden reunir medios para fundamentar una querella esta va a fracasar, y parte de esos medios de pruebas es la información de movimientos bancarios de personas que tiene actividad económica sospechosa”.

Afirmó que si realmente el país busca combatir el crimen organizado, "no podemos ofrecer a las bandas criminales protección de secreto de sus movimientos financieros. Así no solo vamos a estar alentando al crimen organizado, vamos a estar atrayendo lavado de dinero de crímenes cometidos en otros países. No sé si nos damos cuenta de la magnitud del riesgo de esto”, concluyó.