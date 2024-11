¿Dónde están los dineros de chilenos declarados en el exterior? La respuesta que dejó la Operación Renta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Estados Unidos es el país donde contribuyentes chilenos declararon tener más dinero en el extranjero. Pero también ocupan un lugar en el registro territorios como la Isla de Man, Curazao, Guyana, Irán y hasta en el Vaticano.

De acuerdo con la información solicitada al Servicio de Impuestos Internos (SII) vía Ley de Transparencia, existen 146 destinos donde, en la pasada declaración de renta, en el Formulario 1929, indicaron tener activos fuera del país. Este formulario debe incluir el valor de la inversión extranjera a fines del año anterior (2023), la ganancias o pérdidas por ventas que se hayan registrado, así como dividendos e impuestos pagados en EEUU por concepto de dividendos.

En total se declararon US$ 168.244 millones (calculado con el dólar observado de fines de 2023) en la Operación Renta 2024, lo que representa una caída de 6,4% respecto a lo comunicado el año previo, que llegó a unos US$ 179.783 millones.

Uno de los que más aumentó fue el Reino Unido, que casi duplicó lo declarado. También hubo un salto importante en el caso de México. Siguen teniendo protagonismo los países con tasas tributarias convenientes.

EEUU, que sumó US$ 36.514 millones, aumentó en 6% en términos anuales. Mientras que Brasil, el segundo mayor destino declarado de dineros chilenos en el extranjero, registró un 36% menos. Colombia, tercero en el listado, bajó en 24% los montos declarados.

Uno de los que más aumentó fue Reino Unido, que casi duplicó lo declarado: fueron US$ 9.903 millones en 2024, versus los US$ 5.029 millones de 2023.

México también vio crecer en 53% los dineros comunicados para llegar a US$ 4.030 millones. Otras alzas relevantes fueron Singapur (US$ 70 millones), Austria (US$ 227 millones), Sudáfrica (US$ 35 millones) y Emiratos Árabes Unidos (US$ 14 millones).

Entre los que más cayeron aparecen Afganistán, Guatemala, Islas Vírgenes estadounidenses, Liechtenstein y Bermudas.

Los destinos con tasas tributarias más convenientes -antes conocidos como paraísos fiscales- siguen teniendo un lugar destacado. En Luxemburgo hay US$ 6.195 millones; en Suiza, US$ 4.886 millones; US$ 3.024 millones en las Islas Vírgenes Británicas; y otros US$ 2.244 millones en las Islas Caimán.

También hay un grupo que el SII no entregó el monto por tener menos de 10 contribuyentes en dicho destino o “casos que mediante un cálculo aritmético simple permitiría despejar el valor de un registro con 10 o menos declarantes”.

Entre estos últimos están países como Albania, Aruba, Camerún, Ciudad del Vaticano, Croacia, Cuba, Rusia, Haití, Irak, Irán, Mónaco y Palestina.

Mientras que, comparando las declaraciones de este año respecto al pasado, hay algunos destinos que desaparecieron, tales como Uzbekistán, Mongolia, Guyana Francesa, Bután o Escocia.

Menos incertidumbre

El socio de Lathrop, Mujica, Herrera y Diez Abogados, y asesor de grandes patrimonios, José María Diez, dice que la salida de capitales se dio con fuerza desde 2019 con la incertidumbre política que abrieron los dos procesos constitucionales, la llegada del nuevo Gobierno más los desafíos geopolíticos múltiples que se han dado en este tiempo.

“Eso dio pie a que mucha gente optara por sacar su plata al exterior. Yo diría que después del 4 septiembre de 2022 fue otro el tono y empezó a ser más atractivo el mercado chileno, ya no había ese apuro por sacar activos. Además, se lo llevaron a un dólar alto, con un costo más alto”, explica el abogado.

Mucho tiene que ver también con la tendencia a diversificar el portafolio que han tenido inversionistas locales, contrario al histórico comportamiento de invertir casi mayoritariamente en Chile.

Sobre los paraísos fiscales y su menor presencia de acuerdo a la información del SII, Diez dice que éstos “son problemáticos, ya no son un destino predilecto. Los mismos países empiezan a hacerse menos atractivos, porque buscan salir de las listas negras y terminar con ese casi estigma”.

En este punto, pone de ejemoplo a Panamá, que -expone- “ha hecho un proceso para limpiarse de la imagen de paraíso. Ahora ofrece menos impuestos o exenciones, pero ya no es un paraíso fiscal”.

El abogado agrega que por el “intercambio de información global es cada vez es más difícil ocultar dineros. Y cuando salta una alerta en el SII, te puedes ver en un tema complicado”.

Justamente, ahora el Servicio va a iniciar una ventana de repatriación de capitales con el pago de un impuesto único y sustitutivo de 12% y que aplicará sobre las rentas o bienes existentes en el exterior. Este mecanismo busca recaudar cerca de US$ 700 millones.