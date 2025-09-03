Tiki tiki ti: aumenta el porcentaje de trabajadores que recibirá aguinaldo este año y un tercio lo usará para pagar deudas

De acuerdo al sondeo de Randstad, un 42% de los encuestados recibirá más de $ 90.000 en promedio.

Llegó septiembre, uno de los meses más esperado por los chilenos. Y cómo no, si es el mes de la patria, asados, empanadas, cuecas y tradiciones. Un mes que, además, trae consigo uno de los beneficios laborales más valorados por las personas: el aguinaldo dieciochero.

Un tema en el que profundizó la última encuesta de Randstad -compañía que se especializa en reclutamiento y selección, servicios transitorios (EST), entre otras-, y que arrojó que el 63% de los trabajadores en Chile recibirá este beneficio de parte de sus empleadores, un incremento de 11 puntos porcentuales respecto a 2024.

De acuerdo al sondeo, en el que participaron cerca de 2.300 personas, un 42% de los encuestados recibirá más de $ 90 mil en promedio, una cifra bastante más alta que el 28% registrado en 2024.

Además, un 31% obtendrá entre $ 50 mil y $ 90 mil, y un 26% recibirá menos de $ 50 mil.

¿Cómo se usará?

¿En qué gastarán los trabajadores el aguinaldo? El sondeo mostró que el principal destino será disfrutar de las Fiestas Patrias, con un 37% de las preferencias, un aumento respecto al 34% de 2024.

Otro grupo, particularmente un 31%, destinará el dinero al pago de deudas (frente al 27% en 2024), y un 18% lo usará para cubrir cuentas básicas del hogar (un alza desde el 15% del año previo).

En contraparte, un 9% ahorrará el dinero, en comparación con el 14% de 2024. Otros usos, como comprar ropa o tomarse unos días de descanso, crecieron del 4% al 6% este año.

"Vemos que, aunque una parte importante del beneficio se destina al pago de deudas, existe un fuerte interés en usarlo para celebrar en familia. Esto demuestra que los chilenos no solo valoran el dinero, sino el sentido cultural y de pertenencia que trae este beneficio", destaca Natalia Zúñiga, directora de Marketing y Comunicaciones en Randstad Chile.

Para ella, además, se trata de un beneficio que tiene un doble impacto. Por un lado, dice, "es un alivio económico, y por otro, es una invitación a conectar con nuestras tradiciones, a compartir y a fortalecer los vínculos que nos unen fuera de la oficina. Cada compañía y sus liderazgos, dentro de sus posibilidades, pueden generar estos espacios que nos acercan y humanizan poniendo a las personas en el centro de lo que hacemos”.

Otros beneficios

En los últimos años, hay empresas que además del aporte monetario han apostado a dar otros beneficios.

Si bien un 65% de los trabajadores mencionó que no recibirá otro tipo de beneficios, un 9% declaró que recibirá una gift card; un 7% una caja dieciochera con productos típicos; un 7% disfrutará de una tarde libre para comenzar antes los festejos y un 12% declaró que recibirá otro tipo de beneficios.

Las celebraciones en equipo también son protagonistas. Un 32% de los trabajadores dijo que su empleador hará una fiesta, mientras que un 22% celebrará en las dependencias de la oficina. Por otro lado, un 12% no tendrá actividades por falta de presupuesto, y un 33% afirma que su empresa no tiene la cultura de organizar este tipo de eventos.

"El aguinaldo de Fiestas Patrias dejó de ser un bono más, para convertirse en un apoyo en el desarrollo de la cultura de la compañía. En un mercado laboral donde las personas buscan conectar con un propósito, estas acciones suman en la propuesta de valor al empleado, potenciando la marca empleadora, el sentido de pertenencia, haciendo que las personas se sientan valoradas y parte de algo más grande. Es una inversión directa en el corazón de la compañía: su gente", comenta Zúñiga.